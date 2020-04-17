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Как очистить воздух в квартире: шесть способов

Самое важное – это увлажнение комнаты

Анна Педан
Сегодня, 20:24

Последние несколько дней Украину накрыло дымом. Горели леса в Житомирской области и под Чернобылем. Из-за этого киевляне почти сутки не открывали окна, дышать было невозможно. В воздухе стоял сильный запах гари. На данный момент ситуация в Киеве немного улучшилась. А вот другие регионы все еще ощущают последствия пожаров, вызванных сжиганием сухостоя.

Из-за того, что помещения не проветривались, воздух в квартирах и домах может быть "тяжелым" и сухим. А это чревато различными заболеваниями. Ведь при сухом воздухе мы вдыхаем загрязненные частицы. Особенно тяжело может быть тем людям, у которых есть хронические заболевания дыхательной и иммунной систем. Поэтому воздух нужно увлажнять, чтобы загрязненные частицы не летали, а оседали вниз.

Киев накрыло смогом. Смотрите в нашем сюжете:

Чтобы очистить воздух, можно воспользоваться несколькими простыми методами.

Проветривание. Если ситуация в вашем районе или регионе улучшилась и дыма нет, то самый простой способ очищения воздуха – открыть на 10-15 минут все окна, чтобы был небольшой сквозняк.

Увлажнение. Подойдет любой метод. Поставьте емкости с чистой водой на подоконники. Намочите полотенце или любой другой кусок ткани и повесьте на межкомнатные двери. Доктор Комаровский советует пройтись по квартире с пульвелизатором, обрызгивая все вокруг. Кстати, можно доверить это дело детям, они с удовольствием помогут.

Влажная уборка. Сейчас самое главное – вымыть пол! Причем без использования химических средств. Подойдет обычная вода. Обязательно стоит протереть карнизы, подоконники и верх межкомнатных дверей. Именно на этих поверхностях собирается больше всего пыли.

Сейчас очень важно помыть пол, чтобы увлажнить воздух
Сейчас очень важно помыть пол, чтобы увлажнить воздух
Фото: freepik.com

Никаких запахов. Чтобы не перегружать дыхательную систему нужно отказаться на время от любых дополнительных, раздражающих запахов. Уборку проводите только чистой водой, не используйте аромасвечи, не жарьте рыбу, не пользуйтесь парфюмами.

Увлажнители, очистители воздуха. Есть еще ионизаторы и мойки воздуха. Принцип их работы схожий, они захватывают воздух, очищают его от частиц пыли, увлажняют и выпускают обратно в помещение. Воздух действительно улучшится и заметно увлажнится. Но опять-таки эти приборы не сильно помогут, если в квартире не было никакого движения воздуха в течение длительного времени. Только не добавляйте в эти приборы аромамасла, как советуют некоторые врачи для профилактики вирусных заболеваний. Они сейчас не принесут пользы, а наоборот, могут усугубить ситуацию.

Проветриватели, бризеры. В ситуации, которая сейчас происходит в стране, это самые хорошие варианты. Такие приборы могут очищать воздух даже в плотно закрытом помещении. Принцип их действия – забор воздуха с улицы и его тщательная фильтрация.

А вот кондиционер лучше не включать, если помещение не было проветрено. Он только охладит или нагреет загрязненный воздух, который есть в квартире.

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