Как определить мастопатию на ощупь: инструкция по самообследованию

Специалисты советуют, что самообследование груди на мастопатию лучше всего проводить в первую фазу менструального цикла

Как определить мастопатию на ощупь Фото: pexels.com

Красивая женщина — прежде всего, – здоровая женщина. Но в погоне за красотой женщины часто забывают о походах к врачу и даже о такой важной привычке как самообследование.

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А эксперты считают, что 30-40 % женщин сталкиваются с одним из самых распространенных заболеваний молочной железы — мастопатией. Что это за болезнь, как от нее избавиться и как определить мастопатию на ощупь, – читайте в нашей инструкции по самообследованию.

Причины мастопатии

Чаще всего мастопатия возникает из-за гормонального сбоя. Гормональная система просто устает из-за хронических стрессов, отсутствия регулярной половой жизни, злоупотребления жареной и жирной пищей, курения, абортов.

Высока вероятность развития мастопатии у нерожавших, потому как грудное вскармливание — мощнейший метод профилактики.

Негативно сказываются на молочных железах и травмы.

Также мастопатии может возникнуть из-за ношения тесного бюстгальтера с металлическими косточками, ведь твердая поверхность ущемляет железистую ткань.

Среди других причин мастопатии — опухоли и воспаления яичников, заболевания щитовидной железы, надпочечников, печени и, конечно, наследственная предрасположенность.

Формы мастопатии

Самая распространенная форма мастопатии — диффузная. Для нее характерно полное изменение железистых структур обеих молочных желез. Также возникает болезненность в определенных участках груди, неравномерно уплотняется ее структура, могут появиться выделения из сосков. Диффузная форма лечится медикаментами, а выздоравливает женщина после нормализации гормонального фона.

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Реже встречается узловая форма мастопатии. Для нее характерно очаговое разрастание участка железистой ткани, вплоть до атипических изменений клеток. При этом можно легко определить очаг уплотнения как по результатам УЗИ и маммографии, так и просто при ощупывании.

Как определить мастопатию на ощупь: инструкция по самообследованию

Самообследование лучше всего проводить в первую фазу менструального цикла и не в душе, как советуют многие руководства, а стоя перед зеркалом, а потом в положении лежа.

1. Станьте перед зеркалом и осмотрите кожные покровы. Кожа молочных желез, сосков и участков вокруг них должна быть без шелушений и язвочек, соски не "вытянуты". Поднимите руки вверх и обратите внимание, нет ли деформации железы.

2. Лягте на ровную поверхность на спину. Одну руку положите под голову, а вторую — на противоположную молочную железу (левая рука — правая грудь и наоборот). Надавите на сосково-ареолярный кружок, будто сцеживаете молоко. Это поможет понять, нет ли опасных выделений.

3. Положите ладонь на грудь и постепенно передвигайте по кругу. Можете представить, что грудь — это условный циферблат с соском в центре этих "часов". Ощупывайте грудь по часовой стрелке, перебирая пальцами каждый участок. Обязательно нужно прощупать область под соском. Структура здоровой молочной железы — однородна и эластична.

4. После прощупывания молочных желез обследуйте подмышечные лимфоузлы. Одну руку опустите вдоль туловища, а противоположной рукой начинайте ощупывать подмышечную область. В норме подмышечные лимфоузлы не прощупываются.

Когда нужно обратится к врачу после самообследования

Любые необычные ощущения в груди — повод обратиться к маммологу. К первым симптомам мастопатии относятся покалывание и боли в молочных железах, их набухание и увеличение в объеме. Также могут появиться выделения из сосков. При ощупывании груди можно обнаружить уплотнения в одной или обеих молочных железах. Если они есть, это говорит о вероятности узловой мастопатии, а, следовательно, возможной угрозе рака. Поэтому очень важно не запускать болезнь, а незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Фото: pexels.com

Другое частое осложнение — нелактационный мастит (инфекционное воспаление груди), при котором нередко необходимо оперативное лечение. Своевременное лечение заболевания молочных желез важно — посещайте маммолога каждые полгода.

Врач ощупывает молочные железы, когда пациентка лежит и стоит, ведь некоторые образования могут "смещаться" в груди при смене положения. Осматривает маммолог и щитовидную железу, лимфатические узлы в подмышечной области, а также соски.

При наличии каких-то признаков мастопатии в обязательном порядке назначаются дополнительные обследования: УЗИ молочных желез или маммография.

Если обследования показывают уплотнения в том или ином отделе груди, следует произвести биопсию груди — изъятие клеток из уплотнения для анализа. Также по необходимости проводятся обследования гормонального фона женщины.

Лечение мастопатии

Лечение мастопатии подбирается индивидуально, в зависимости от причины и формы заболевания. Консервативное медикаментозное лечение показано при диффузных формах и предполагает прием гормональных и негормональных препаратов. Если обнаружены гормональные отклонения, врач корректирует, назначив соответствующие лекарства. Бояться гормонотерапии не нужно.

Одновременно назначаются препараты растительного происхождения, которые восстанавливают обменные процессы в женском организме. Проводится витамино- и фитотерапия. Широко распространены среди маммологов препараты для местного наружного применения. Они позволяют нормализовать уровень гормонов в самой коже молочной железы. Правильно назначенное медикаментозное лечение может привести к полному исчезновению симптомов диффузной мастопатии. Когда же речь идет об узловой форме, то самым правильным лечением будет хирургическое вмешательство: женщине удаляют патологический участок молочной железы, у которого есть риск стать злокачественным.

Напомним, что ранее знаменитая актриса рассказала об операции по удалению груди.

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