Как оставаться молодым: ТОП-6 плохих привычек, которые вас старят

Правильная осанка – это не только красота, но и молодость и здоровье

Что есть, чтобы оставаться молодым Фото: Pexels

Чтобы выглядеть молодо и красиво мало иметь только желание, необходимо искать действенные способы, как продлить это состояние. Причем важно знать не только то, что продлевает молодость, а и то, что ее забирает. Оказывается, чтобы избежать тусклого взгляда, морщин и потери стройной фигуры, важно просто избавиться от плохих привычек.

Звезды рассказали, как сохранить молодость – смотрите видео:

Вашему вниманию шесть самых распространенных привычек, которые способны быстро состарить кого-угодно.

1.Алкоголь

Не нужно воспринимать алкоголь только, как способ расслабиться, ведь оно является еще и мочегонным средством, которое приводит к обезвоживанию организма, тем самым ухудшая эластичность кожи и ускоряя появление морщин.

Кроме того, алкоголь вредит организму человека на клеточном уровне и приводит к таким возрастным заболеваниям, как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и деменция.

2. Пробки на дорогах

Когда вы стоите в пробке, то вам приходится дышать выхлопными газами, которые вредят не только экологии, но и людям. Исследование, опубликованное в Journal of Investigative Dermatology, показало, что выхлопные газы забивают поры и ведут к появлению возрастных пятен на коже.

Если есть такая возможность, лучше проехаться на работу в метро.

3. Стресс

При стрессе в мозге высвобождаются гормоны, которые могут привести к болезни Альцгеймера. Кроме того, исследования установили, что стресс, который связан с работой, вызывает негативные изменения в ДНК, а это в свою очередь ведет к дегеративным заболеваниям.

4. Осанка

Неправильная осанка – это не только постоянные боли в спине и шее, но и ослабление позвоночника. Ученые из Университета Айдахо пришли к выводу, что пожилые люди с правильной осанкой демонстрируют лучшую познавательную функцию, в то время как у лиц с неправильной осанкой чаще происходят провалы в памяти.

Поэтому помните, что правильная осанка – это не только красота, но и молодость и здоровье.

Как оставаться молодым как можно дольше Фото: Pexels

5. Недостаток сна

Вы можете пол ночи смотреть любимый сериал или читать книгу. Однако это приводит к тому, что человек выглядит старше своих лет. Согласно одному из исследований, у пациентов, которые жаловались на бессонницу, были отмечены более высокие показатели старения кожи: потеря эластичности, морщины, пигментные пятна.

6. Гаджеты

Смартфоны, планшеты и прочие гаджеты наносят вред вашему зрению. Длительное воздействие синих экранов приводит к возрастной макулярной дегенерации сетчатки. Постарайтесь использовать технику только при необходимости, особенно перед сном.

Тем временем мы выяснили, как лечиться категорически нельзя: полезные советы врачей.

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