Как отличить коклюш от бронхита

Распознать это детское заболевание можно по характерным симптомам

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Коклюш — инфекционное заболевание, при котором поражаются слизистые оболочки дыхательных путей. Бактерия, вызывающая эту инфекцию, очень контагенозная. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Это очень опасное инфекционное заболевание дыхательных путей,особенно для детей младше 2 лет.

Для коклюша характерны вспышки в осеннее-зимний период, когда мало солнца. Так как бактерия bordetella pertussis, возбудитель коклюша, очень чувствительна к солнечным лучам.

Симптомы

При коклюше поражаются слизистые оболочки дыхательных путей, бронхов и легочная ткань. В результате у ребенка возникает сильный сухой кашель без мокроты, иногда с кровянистыми выделениями. Частые приступы кашля могут образовывать на лице синяки и кровоподтеки. Редко случаются даже спазмы бронхиального дерева, которые приводят к гипоксии миокарда. При коклюше бывают и судороги, как правило, у деток младше 3 лет.

Игнорировать лечение, назначенное врачом, ни в коем случае нельзя! Невыполнение рекомендаций может спровоцировать изменения в сердечной мышце.

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Особенно опасен коклюш для грудничков. Заболевание возникает очень быстро, иногда даже без инкубационного периода, буквально сразу начинаются спазмы в ды­хательных путях. Поэтому во избежание тяжелых осложнений совсем маленькие детки подлежат обязательной госпитализации.

Этапы заболевания

Рассмотрим главные симптомы коклюша у детей. Этому заболеванию свойственно маскироваться под обычную ОРВИ. Это катаральный период болезни, который проявляется насморком, болью в горле, повышением температуры тела, сильным ознобом. Ребенок может жаловаться на головные и мышечные боли, позже присоединяется сухой навязчивый кашель.

Катаральный период длится в среднем 7–10 дней, но у детей грудничкового возраста болезнь развивается молниеносно, и буквально через несколько суток начинается следующий — судорожный период.

Судорожный период отличается выраженным сухим кашлем, перед приступом которого ребенок чувствует в горле присутствие чужеродного предмета. При вдохе характерен легкий свист, а сам кашель характеризуется серией кашлевых толчков (реприза), после которых может отходить стекловидная мокрота, иногда с сукровицей. Приступы кашля могут повторяться буквально один за одним и часто оканчиваются рвотой. На слизистых оболочках ротовой полости наблюдается гиперемия (покраснение), лицо у ребенка становится одутловатое, появляются синяки, губы покрываются белыми язвами. Если форма коклюша тяжелая или же ребенок маленький, рекомендовано лечение в стационаре и даже подключение к аппарату искусственного дыхания. Такой период может длиться до 2–3 недель.

Следующий период — выздоровление. Постепенно стихает кашель, состояние малыша значительно улучшается. В те­чение следующих двух недель кашель исчезает. Но если в это время ребенок будет контактировать со свежей вирусной инфекцией или подвергнется переохлаждению, то спазмы могут возникнуть снова. Поэтому в период выздоровления лучше побыть в изоляции. В помещении, где находится малыш, нужно постоянно поддерживать влажный воздух, а температура не должна превышать +20°С, что благоприятствует уменьшению количества приступов.

После выздоровления защита сохраняется на протяжении всей жизни. Врожденного же иммунитета к этому типу инфекции не существует.

Болеют и взрослые

Несмотря на то что коклюш — заболевание, характерное для детского возраста, иногда инфицируются и взрослые. В случае установленного случая коклюша в коллективе в учреждении объявляется карантин на 2 недели, заболевшего при этом лучше всего изолировать на 30 дней. Если контактирующие с больным не были ранее привиты, им в целях профилактики вводится человеческий иммуноглобу­лин или проводится хи­мио­профилактика эритромицином.

Самая главная профилактика коклюша — вакцинация АКДС (анатоксин ацеллюлярный коклюшно-дифтерийно-столбнячный). Она предусматривает три этапа. Первая прививка проводится в возрасте трех месяцев, ведь коклюш у новорожденных может привести к весьма плачевным последствиям. Далее с интервалом в 45 дней проводятся еще две прививки. В возрасте двух лет нужно провести ревакцинацию, чтобы окончательно закрепить в детском организме иммунитет.

Необходимо понимать, что иммунитет после вакцинации не гарантирует полной защиты. Однако у таких детей заболевание отличается более легким и быстрым течением, не провоцируя многочисленных осложнений.

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