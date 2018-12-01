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Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Узнайте, как защитить себя от этого заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:01

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Многие люди думают, что ВИЧ СПИД – это одно и тоже. На самом деле это не так. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ, который медики недавно приравняли к диабету, может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми здоровая иммунная система обычно справляется.

Попадая в организм человека, ВИЧ подрывает иммунную систему, нападая на определенные клетки, призванные бороться с инфекциями, – Т-лимфоциты или клетки CD4. С течением времени ВИЧ разрушает такое количество этих клеток, что организм больше не может защищать себя от некоторых видов рака, вирусов, бактерий, грибков или паразитов.

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Если не лечиться, ВИЧ-инфекция приводиn к СПИДу – комплексу заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета. 

Существует несколько путей передачи ВИЧ-инфекции:

  • незащищенный (без презерватива) секс;
  • совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования;
  • использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
  • использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;
  • передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку – во время беременности, родов и при кормлении грудью.

При наличии инфекций, передающихся половым путем и сопровождающихся возникновением открытых язвочек (например, герпес), опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз. 

Как ВИЧ не передается

Люди часто боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. На самом деле, эти страхи утрированы, и общение с ВИЧ-позитивными (или ВИЧ-положительными) людьми в быту безопасно.

ВИЧ не передается:

  • при рукопожатии или объятиях;
  • через пот или слезы;
  • при кашле и чихании;
  • при использовании общей посуды или постельного белья;
  • при совместном использовании ванны и/или унитаза;
  • при совместных занятиях спортом;
  • в общественном транспорте;
  • через животных или при укусах насекомых;
  • при поцелуе/через слюну (ВИЧ не передается при поцелуе, так как концентрация вируса в слюне недостаточна для инфицирования).

Напомним, в Америке намеренное заражение ВИЧ не будут считать преступлением. Это связано с тем, что в США научились побеждать 90% штаммов ВИЧ.

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Источник: aids74.com
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