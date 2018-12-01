Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения
1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Узнайте, как защитить себя от этого заболевания
Многие люди думают, что ВИЧ СПИД – это одно и тоже. На самом деле это не так. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ, который медики недавно приравняли к диабету, может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми здоровая иммунная система обычно справляется.
Попадая в организм человека, ВИЧ подрывает иммунную систему, нападая на определенные клетки, призванные бороться с инфекциями, – Т-лимфоциты или клетки CD4. С течением времени ВИЧ разрушает такое количество этих клеток, что организм больше не может защищать себя от некоторых видов рака, вирусов, бактерий, грибков или паразитов.
Если не лечиться, ВИЧ-инфекция приводиn к СПИДу – комплексу заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета.
Существует несколько путей передачи ВИЧ-инфекции:
- незащищенный (без презерватива) секс;
- совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования;
- использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
- использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;
- передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку – во время беременности, родов и при кормлении грудью.
При наличии инфекций, передающихся половым путем и сопровождающихся возникновением открытых язвочек (например, герпес), опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз.
Как ВИЧ не передается
Люди часто боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. На самом деле, эти страхи утрированы, и общение с ВИЧ-позитивными (или ВИЧ-положительными) людьми в быту безопасно.
ВИЧ не передается:
- при рукопожатии или объятиях;
- через пот или слезы;
- при кашле и чихании;
- при использовании общей посуды или постельного белья;
- при совместном использовании ванны и/или унитаза;
- при совместных занятиях спортом;
- в общественном транспорте;
- через животных или при укусах насекомых;
- при поцелуе/через слюну (ВИЧ не передается при поцелуе, так как концентрация вируса в слюне недостаточна для инфицирования).
Напомним, в Америке намеренное заражение ВИЧ не будут считать преступлением. Это связано с тем, что в США научились побеждать 90% штаммов ВИЧ.