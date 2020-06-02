Как перестать переедать: ТОП-5 психологических лайфхаков
Во время приема пищи вырабатывается гормон удовольствия, который и вынуждает иногда есть больше
Привычка переедать оказывает негативное воздействие на организм человека и на его общее самочувствие. Стоит понимать, что во время приема пищи вырабатывается гормон удовольствия — эндорфин. Именно он вынуждает иногда есть больше, чем нужно на самом деле для здоровья и пополнения энергии. В результате может сформироваться плохая привычка – переедать.
Как от нее избавиться знает диетолог Наталья Самойленко, которая совместно с тренером по изменению привычек Ириной Золотаревич, дали в Instagram полезные советы, как перестать переедать.
"Переедая, мы увеличиваем количество удовольствия. Организму при этом столько еды не нужно, съеденное откладывается в виде лишнего веса", – поясняет диетолог.
1. Есть медленно
Когда мы едим быстро, то глотаем большие куски, они плохо перевариваются, аппетит растет, а организм — в стрессе. Чтобы снизить стресс, едим еще больше.
2. Разнообразие, а не количество
Получайте удовольствие от разнообразия, а не от количества съеденного. Купите красивый набор специй. Сочетайте новые ингредиенты. Создавайте контраст вкусовых ощущений.
3. Один прием пищи — одна тарелка с едой
Не ставьте на стол много разных блюд. Психологически сложно не попробовать все. Чем меньше ассортимент — тем меньше соблазнов.
4. Сделайте нездоровую пищу более труднодоступной
Если у вас есть запасы "для гостей" или "для детей", не храните их на видном месте. Идеально — в шкафу в закрытой емкости (коробке).
5. Мотивация изнутри
Иногда говорят: "Я должен/должна похудеть". Так бывает, когда худеют не для себя, а "ради партнера" или чтобы соответствовать общепринятым нормам. Преобразуйте "я должна похудеть" в "я хочу похудеть" и запишите 5 причин, почему вы этого хотите.
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