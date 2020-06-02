Как перестать переедать: ТОП-5 психологических лайфхаков

Во время приема пищи вырабатывается гормон удовольствия, который и вынуждает иногда есть больше

Привычка переедать оказывает негативное воздействие на организм человека и на его общее самочувствие. Стоит понимать, что во время приема пищи вырабатывается гормон удовольствия — эндорфин. Именно он вынуждает иногда есть больше, чем нужно на самом деле для здоровья и пополнения энергии. В результате может сформироваться плохая привычка – переедать.

Как от нее избавиться знает диетолог Наталья Самойленко, которая совместно с тренером по изменению привычек Ириной Золотаревич, дали в Instagram полезные советы, как перестать переедать.

Как отучиться переедать Фото: Depositphotos

"Переедая, мы увеличиваем количество удовольствия. Организму при этом столько еды не нужно, съеденное откладывается в виде лишнего веса", – поясняет диетолог.

Как избавиться от привычки переедать: ТОП-5 психологических лафйхаков.

1. Есть медленно

Когда мы едим быстро, то глотаем большие куски, они плохо перевариваются, аппетит растет, а организм — в стрессе. Чтобы снизить стресс, едим еще больше.

2. Разнообразие, а не количество

Получайте удовольствие от разнообразия, а не от количества съеденного. Купите красивый набор специй. Сочетайте новые ингредиенты. Создавайте контраст вкусовых ощущений.

3. Один прием пищи — одна тарелка с едой

Не ставьте на стол много разных блюд. Психологически сложно не попробовать все. Чем меньше ассортимент — тем меньше соблазнов.

4. Сделайте нездоровую пищу более труднодоступной

Если у вас есть запасы "для гостей" или "для детей", не храните их на видном месте. Идеально — в шкафу в закрытой емкости (коробке).

5. Мотивация изнутри

Иногда говорят: "Я должен/должна похудеть". Так бывает, когда худеют не для себя, а "ради партнера" или чтобы соответствовать общепринятым нормам. Преобразуйте "я должна похудеть" в "я хочу похудеть" и запишите 5 причин, почему вы этого хотите.

Плюсы и минусы кето-диеты – смотрите видео:

Ранее диетолог назвала самые распространенные ошибки при похудении.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться