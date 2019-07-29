Как пережить жару в городе: что есть и пить летом

Чтобы эффективно пережить жару в городе, следует исключить из рациона жирные сорта мяса

Как пережить жару в городе Фото: pexels.com

В Украину вернулась жара, ее наибольшее воздействие испытывают жители города. Высокая температура обезвоживает организм, а длительное пребывание под палящим солнцем — может вызвать тепловой удар.

Пока период высокой температуры продолжается, мы собрали советы в том, как пережить лето в городе.

Как пережить жару в городе

Как обезопасить себя, если все же надо в жару идти по делам или на работу? Прихватите с собой бутылку воды, можно с лаймом или мятой. И не забудьте о головном уборе, обязательно светлого цвета. На кожу нанесите солнцезащитный крем.

А еще в такую ​​погоду нужно носить свободную одежду, желательно с рукавами. Она должна быть светлого цвета и из натуральных тканей, чтоб хорошо пропускать воздух и отражать солнечные лучи.

Влияет на самочувствие в жару и то, что мы едим, говорят диетологи. Поэтому советуют сократить привычные порции. Лучше употреблять овощи, фрукты, зелень, бобовые, рыбу, морепродукты и нежирное мясо, например, индейку. Кисломолочные продукты тоже выбирайте средней жирности.

Желательно исключить из рациона жирные сорта мяса — свинину и баранину. Не усердствуйте с кетчупами, фаст-фудом и алкоголем. И желательно избегать газированной воды и сладких соков. Ведь после них еще больше хочется пить и могут быть отеки. А вот от кофе и зеленого чая может подняться давление.

Что есть и пить в жару Фото: pexels.com

Если от перегрева стало плохо, то нужно охладить голову. Нужно умыться прохладной водой, приложить полотенце на голову. Если произошла потеря сознания в жару, то обязательно вызывайте "скорую".

Если же кто-то потерял сознание у вас на глазах, то перенесите его в тень. Избегать прогулок под открытым солнцем надо людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и сахарным диабетом.

Напомним, что ранее мы писали о том, что метеорологи встревожены глобальной жарой.

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