Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как пережить жару в городе: что есть и пить летом

Чтобы эффективно пережить жару в городе, следует исключить из рациона жирные сорта мяса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Как пережить жару в городе
Как пережить жару в городе
Фото: pexels.com

В Украину вернулась жара, ее наибольшее воздействие испытывают жители города. Высокая температура обезвоживает организм, а длительное пребывание под палящим солнцем — может вызвать тепловой удар.

Пока период высокой температуры продолжается, мы собрали советы в том, как пережить лето в городе.

Как пережить жару в городе

Как обезопасить себя, если все же надо в жару идти по делам или на работу? Прихватите с собой бутылку воды, можно с лаймом или мятой. И не забудьте о головном уборе, обязательно светлого цвета. На кожу нанесите солнцезащитный крем. 

А еще в такую ​​погоду нужно носить свободную одежду, желательно с рукавами. Она должна быть светлого цвета и из натуральных тканей, чтоб хорошо пропускать воздух и отражать солнечные лучи.

Влияет на самочувствие в жару и то, что мы едим, говорят диетологи. Поэтому советуют сократить привычные порции. Лучше употреблять овощи, фрукты, зелень, бобовые, рыбу, морепродукты и нежирное мясо, например, индейку. Кисломолочные продукты тоже выбирайте средней жирности.

Желательно исключить из рациона жирные сорта мяса — свинину и баранину. Не усердствуйте с кетчупами, фаст-фудом и алкоголем. И желательно избегать газированной воды и сладких соков. Ведь после них еще больше хочется пить и могут быть отеки. А вот от кофе и зеленого чая может подняться давление.

Что есть и пить в жару
Что есть и пить в жару
Фото: pexels.com

Если от перегрева стало плохо, то нужно охладить голову. Нужно умыться прохладной водой, приложить полотенце на голову. Если произошла потеря сознания в жару, то обязательно вызывайте "скорую".

Если же кто-то потерял сознание у вас на глазах, то перенесите его в тень. Избегать прогулок под открытым солнцем надо людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и сахарным диабетом.

Напомним, что ранее мы писали о том, что метеорологи встревожены глобальной жарой

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда спадет жара В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков В Украине до +34 и местами дождь: синоптики предупредили об усилении жары В Киев вернулась 30-градусная жара
отдых еда одежда лето жара напитки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Популярные статьи

Сегодня, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

Вчера, 10:27Техно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Неожиданный дуэт: MARUV и Нетта выступили в Москве

Вчера, 09:40Fun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:35Техно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

Вчера, 08:19Events

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

Вчера, 07:30Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

27 июляТехно

Почему космос холодный, а Солнце горячее: ответ ученых

27 июляШоу-бизнес

"Не хуже, чем на Бали": Леся Никитюк удивила снимком на тюке сена

27 июляFood

Как правильно взбивать белки с сахаром: полезные советы

27 июляТехно

На Android выпустили игру Doom: где скачать

27 июляFun

27 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Новости партнеров

Димаш показал дом Джеки Чана
Димаш показал дом Джеки Чана
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Каким будет новый сверхзвуковой самолет NASA
Каким будет новый сверхзвуковой самолет NASA
Фотогалерея: Капри – райский остров
Фотогалерея: Капри – райский остров
Міфи про фітнес, які можуть завадити вам сформувати омріяне тіло
Міфи про фітнес, які можуть завадити вам сформувати омріяне тіло
Ужгород неймовірний: місця, обов'язкові для відвідування
Ужгород неймовірний: місця, обов'язкові для відвідування
Туристы нашли замену дорогим израильским отелям
Туристы нашли замену дорогим израильским отелям