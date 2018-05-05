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Как питаться, чтобы не стареть: ученые сделали важное открытие

Важно соблюдать всего лишь одно правило, говорят эксперты

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 09:08
Питайтесь правильно. Фото: depositphotos
Питайтесь правильно. Фото: depositphotos

Исследователи Массачусетского технологического института (США) провели очень интересный эксперимент на мышах – они наблюдали, как реагирует организм грызунов на кратковременное голодание – 24 часа.

Оказалось, что клетки в организме животных во время голодания переключались на расщепление жирных кислот вместо глюкозы для получения энергии, что улучшало как их функционирование, так и общую регенеративную способность тканей.

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"Переход осуществлялся через активацию транскрипционных факторов PPAR, которые регулируют активность определенных генов, участвующих в метаболизме жирных кислот. Отключение PPAR-пути делало невозможным ускорение регенерации с помощью голодания. Также показано, что специфическое соединение, которое активирует факторы транскрипции, имитирует эффект от диеты, способствуя омоложению клеток кишечника", – пишут авторы исследования в журнале Cell Stem Cell.

Напомним, ранее сообщалось, как иметь здоровое тело до глубокой старости.

Также сообщалось, что ученые нашли простой способ, как замедлить старение сердца.

О том, что поможет сделать старость комфортнее, смотрите на видео ниже:

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Источник: "Сегодня"

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