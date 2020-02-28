Как победить весеннюю усталость: ТОП-5 эффективных средств

Какие травы помогут справиться с гиповитаминозом

Главный вопрос весны – где взять сил? Организм устал после длительной зимы и серых красок. Чашка кофе уже не бодрит, а к вечеру неудержимо хочется спать. Гиповитаминоз – проблема с которой сталкиваются каждый год миллионы людей. Но унывать не стоит – ведь есть адаптогены – лекарственные растительные средства, которые нужно принимать уже сейчас. О них подробнее расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Настойка женьшеня. Об этом уникальном растении ходят легенды. Женьшень обладает многими уникальными свойствами. Он нормализует липидный обмен, снижает сахар в крови, повышает иммунитет, улучшает кроветворение. Кроме того, он помогает клетками всего организма лучше усваивать кислород. Рекомендованная доза: 15-20 капель 2-3 раза в день в течение месяца. Настойку женьшеня моно купить в аптеке, цена от 32 грн.

Настойка из корня женьшеня помогает при гиповитаминозе Фото: Pixabay

Китайский лимонник. Его прописывают при нервном переутомлении, истощении и при длительных умственных нагрузках. Отлично подойдет студентам перед экзаменами. Не рекомендован гипертоникам, так как может повышать давление. Китайский лимонник повышает устойчивость организма к негативным внешним воздействиям, активизирует обмен веществ, улучшает пищеварение. А при длительном и правильном применении позитивно влияет на ночное зрение. Рекомендованная доза: 20-25 капель 1-3 раза в день в течение 20 дней. Средняя цена в аптеках – от 60 грн.

Настойка элеутерококка. Это растение очень сильный адаптоген, который повышает все защитные силы организма. Многие спортсмены применяют его после соревнований и тренировок, чтобы быстрее восстановить силы. Показан элеутерококк и при простудах, так как способствует скорейшему выздоровлению. Кроме того, это сильный антистрессовый препарат. Рекомендованная доза: 20-30 капель 1 раз в день в течение 25 дней. Стоимость настойки в аптеках начинается от 15 грн.

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Родиола розовая (золотой корень). Настойку этого растения прописывают при внутренней тревожности, стрессе, депрессии, неврозе, повышенной утомляемости. Родиола розовая способствует улучшению концентрации внимания, выносливости. Не рекомендуют настойку родиолы розовой при почечной и печеночной недостаточности. Рекомендуемая доза: 5-10 капель по 2-3 раза в день. Средняя продолжительность лечение – 10 дней. Цена в аптеках – от 50 грн.

Корень солодки. Чаще всего сироп из этого растения применяют при заболевании верхних дыхательных путей. Но, корень солодки известен еще и тем, что стимулирует естественные силы организма, предотвращает размножения вирусов в организме. В виде настойки корень солодки почти не встречается. Его можно купить в таблетках. О дозировке и длительности приема читайте в инструкции. Средняя цена пачки – от 28 грн.

Когда необходимо применять эти препараты? Конец зимы – начало весны идеальное время для приема адаптогенов, они просто необходимы при снижении работоспособности, повышенной усталости. Механизм действия настоек – улучшение работы клеток и активация иммунной системы. Для профилактики принимать их можно практически всем, но есть противопоказания. Не рекомендуются растительные адаптогены аллергикам, у которых есть гиперчувствительность к какому-нибудь растению. Адаптогены повышают артериальное давление, поэтому людям склонным к гипертоническим кризам нежелательно их пить. А вот гипотоникам наоборот – адаптогены очень даже подходят.

Перед применением любых лекарственных средств обязательно нужно проконсультироваться с врачом. У всех настоек есть противопоказания!

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