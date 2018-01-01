Как побороть неприятный запах изо рта

Плохой запах может быть следствием болезней органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта

Запах можно побороть. Фото из открытых источников

Неприятный запах изо рта очень часто является причиной определенных затруднений при общении с другими людьми. Часто сам человек не в состоянии заметить неприятный запах, а, следовательно, он не может понять причины его возникновения и тем более разобраться, как избавиться от данной проблемы. При легкомысленном отношении к этому деликатному вопросу люди часто считают, что, замаскировав запах, решают основную задачу. Но ответ не лежит на поверхности.

Болезни ротовой полости: кариес, стоматит, пародонтит, а также воспаления десен. В этом случае решение простое: необходимо посетить стоматолога, пройти курс лечения и забыть навсегда о неприятности. Плохой запах может быть следствием болезней органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта, болезней почек, печени.

В этой ситуации необходимо всестороннее обследование, после чего курс лечения устранит проблему вместе с внешними проявлениями. Болезни дыхательных путей: ОРЗ, ОРВИ, ангины также могут вызывать появление неприятного запаха изо рта. И здесь совет прежний — консультация врача. Люди курящие или выпивающие очень часто имеют несвежий, неприятный запах, явственно ощущаемый в разговоре.

Причинами его возникновения являются находящиеся в табаке никотин и никотиновые смолы. Эти вещества, накапливаясь на поверхности зубов, десен, щек, языка, в сочетании с бактериями, которые активно размножаются в полости рта и вызывают стойкий, неприятный запах. Однако бывает и так, что вы потенциально здоровый человек без вредных привычек, а все равно страдаете от плохого запаха.

Скорее всего, вам необходимо обратить пристальное внимание на гигиену полости рта. Для начала попробуйте чистить зубы после всех без исключения приемов пищи, используйте нити для чистки между зубами. Жидкие средства содержат в своей основе диоксид хлора или цинк. Действуя на молекулярном уровне эти вещества, очищают полость рта и устраняют неприятный запах.

С утра и вечером используйте зубные пасты с лечебным или антисептическим эффектом. Тщательным образом вычищайте не только зубы и пространство между ними, но обратите внимание на чистоту языка и щек. Частое применение зубных паст резко снижает уровень бактерий в ротовой полости, и, как следствие, убивая бактерии, вы избавляетесь от запаха изо рта. Справиться с проблемой поможет потребление достаточного количества жидкости (не менее двух литров).

Жидкость предотвращает пересыхание во рту и способствует появлению слюны, которая смывает продукты жизнедеятельности микробов и лишает их возможности активно размножаться, таким образом, препятствует появлению неприятного запаха. Мы постарались разобраться, почему возникает неприятный запах изо рта. Теперь вам нужно проанализировать все вышесказанное и при необходимости пройти лечение. Желаем вам здоровья. Ранее врачи назвали пять самых распространенных причин неприятного запаха изо рта.

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