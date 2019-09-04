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Как побороть осеннюю хандру: секретное средство от телеведущей Иванны Онуфрийчук

"Сегодня" расспросили Иванну Онуфрийчук, как меняется её жизнь осенью и как бороться с хандрой

Телеведущая Ивання Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Осень по традиции считается немного грустной порой года. Уходят летние сумасшедшие вечеринки, ночные прогулки, яркий солнечный блеск и такое нужное тепло, а взамен – жёлтые листья, холод и авитаминоз. Тем не менее, осень может быть бесконечно прекрасной, если найти правильный подход. Мы расспросили ведущую шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванну Онуфрийчук о том, как меняется её жизнь осенью и как бороться с хандрой.

Тренды на осенние аксессуары – смотрите видео

Иванна, чем ваш летний уход за кожей и волосами отличается от осеннего?

Какая бы погода ни была за окном или время года, я постоянно ухаживаю за своими волосами. Дело в том, что у меня очень много съемок, фотосессий и выходов в свет. Ежедневно мои волосы подвергаются воздействию высоких температур, и мне просто необходимо проводить ежемесячное их лечение. Я посещаю салон, в котором использую любимую профессиональную косметику для волос. В домашнем уходе я тоже использую исключительно профессиональную косметику. Так что от сезона не зависит – всегда уделяю и коже, и волосам максимальное внимание, чтобы потом не плакать.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

К лету многие из нас стремятся похудеть, а с началом осени спорту уделяется все меньше внимания. Как вы тренировались летом и как изменятся ваши тренировки в холодное время года?

Это закономерно. Летом мы больше двигаемся, так как световой день больше. Многие уезжают в отпуск, а вот осенью снова все включаются в рабочий процесс, и физическая нагрузка снижается. В моем случае, тренировки постоянные, но бывают и паузы из-за съемок, путешествий и прочих дел. Но я все же стараюсь держать себя в хорошей физической форме.

Что нужно знать о правильном питании осенью? Как меняется ваш рацион в это время года?

Ем много овощей и фруктов, так как осенью их сезон. Мама постоянно снабжает меня всем с нашего огорода и сада. А еще готовлю рыбу в разном виде. Уже давно отказалась от мяса – так решил мой организм). Тут каждый сам должен решать, и в первую очередь прислушиваться к себе и к своему телу.

Как побороть возможную хандру от того, что лето закончилось, а впереди несколько холодных месяцев?

Поверьте, с моим графиком, как летом, так осенью и зимой, мне некогда хандрить. Я еле выкроила недельку, чтобы отдохнуть. Отдыхала в Испании, в Марбелье. Советую, невероятно красивое место на юге Испании. А тем, кто подвержен сезонным изменениям настроения, могу сказать, что у меня есть суперсекретное средство…займите себя чем-то! Работой, любимым делом, найдите какое-то хобби, уделите больше внимания любимым и детям, гуляйте и путешествуйте. Главное – не сидеть без дела!

Какие бьюти-процедуры, на ваш взгляд, обязательно стоит пройти в начале осени?

Сходите к косметологу. Пусть квалифицированный специалист осмотрит лицо и сам посоветует нужные процедуры и витамины, если они нужны. Я почти каждую неделю делаю разнообразные маски для лица. В основном, перед сном, после длинного рабочего дня.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Влияет на ли на ваш организм перемена погоды – если да, как боретесь с этим, что посоветуете делать другим?

Я не могу сказать, что организм подвержен сезонным изменениям. Бывает просто перманентная усталость, тогда я на несколько дней беру паузу и посвящаю время самой себе: минимум общения, соцсетей, много сна и прогулок на свежем воздухе. Спасает моя семья и мой кот Персик, мы с ним спим и много играем. Кстати, подписывайтесь на его инстаграм!

Вы придерживаетесь каких-то специальных диет для того, чтобы не набрать вес за период осень-зима?

Никогда не сидела на диетах. Я просто с детства знаю, что полезно, а что – нет. Почти не ем сладкого, не ем мяса, не ем на ночь. Стараюсь больше есть зелени и то, что мама привезет из села.

Лучший способ расслабить тело в осеннее время года для вас – это…

Расслабиться мне очень помогает массаж. У меня каждую неделю есть несколько сеансов массажа. Массажист приходит ко мне на дом, я даже специально купила раскладной массажный стол. Ещё помогает тёплая ванная с солью при свечах с легкой лаунж музыкой.

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Для многих осень – это начало учебы, новой работы. Что нового в профессиональном плане принесет вам осень?

Я рада сообщить, что 4 октября на канале НЛО TV состоится премьера третьего сезона моего авторского шоу "Без краватки". Яркие мужчины, которые сделали головокружительную карьеру в шоу-бизнесе, политике, спорте и не только, станут моими гостями. Обязательно смотрите, вас ждет много откровенностей от известных украинских мужчин. Также, как Принцесса Венского бала, я планирую посетить торжественное мероприятие "Клуб Венского бала" во Львове, которое состоится в октябре.

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