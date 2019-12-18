Как поддерживать здоровье сердца без таблеток: личный опыт кардиолога

Физические нагрузки и здоровое питание – важные факторы

Как сохранить здоровье сердца Фото: Pexels

Чтобы сохранить свое сердце здоровым и не прибегать к помощи лекарств и таблеток, достаточно просто знать правильные действия, которые можно выполнять в домашних условиях. Своими секретами поделился главврач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.

Способны ли витамины решить все проблемы со здоровьем – смотрите видео:

По его словам, чтобы сохранить свое сердце здоровым, важно гулять на свежем воздухе как можно чаще. Сам кардиолог, к примеру, прогуливается три раза в неделю по часу, независимо от погодных условий. Дилл утверждает, что регулярность очень важна для сердца.

Кроме того, в повседневной жизни Торстен отказался от лифта и использует исключительно лестницу.

Но для сердца важны не только физические нагрузки, а и правильное питание. Сам кардиолог вовсе отказался от мяса и предпочитает есть рыбу и овощи.

Придерживайтесь здорового образа жизни Фото: Pexels

Не обошел доктор стороной и внешние факторы, которые влияют на работу сердца. Одним из таких кардиолог назвал стресс. По словам Дилла, это главный фактор заболеваний сердца, ведь он часто становиться причиной проблем со сном, а также вредных привычек: курение, употребление алкоголя и не контролированное поглощение пищи. Поэтому важно научиться правильно отдыхать и реагировать на действия окружающих.

Тем временем мы выяснили, как правильно бегать зимой: восемь полезных советов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.