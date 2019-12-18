Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как поддерживать здоровье сердца без таблеток: личный опыт кардиолога

Физические нагрузки и здоровое питание – важные факторы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Как сохранить здоровье сердца
Как сохранить здоровье сердца
Фото: Pexels

Чтобы сохранить свое сердце здоровым и не прибегать к помощи лекарств и таблеток, достаточно просто знать правильные действия, которые можно выполнять в домашних условиях. Своими секретами поделился главврач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.

Способны ли витамины решить все проблемы со здоровьем – смотрите видео:

По его словам, чтобы сохранить свое сердце здоровым, важно гулять на свежем воздухе как можно чаще. Сам кардиолог, к примеру, прогуливается три раза в неделю по часу, независимо от погодных условий. Дилл утверждает, что регулярность очень важна для сердца.

Читайте также:
Ульяна Супрун рассказала, чем питаться для здоровья сердца

Кроме того, в повседневной жизни Торстен отказался от лифта и использует исключительно лестницу.

Но для сердца важны не только физические нагрузки, а и правильное питание. Сам кардиолог вовсе отказался от мяса и предпочитает есть рыбу и овощи.

Придерживайтесь здорового образа жизни
Придерживайтесь здорового образа жизни
Фото: Pexels

Не обошел доктор стороной и внешние факторы, которые влияют на работу сердца. Одним из таких кардиолог назвал стресс. По словам Дилла, это главный фактор заболеваний сердца, ведь он часто становиться причиной проблем со сном, а также вредных привычек: курение, употребление алкоголя и не контролированное поглощение пищи. Поэтому важно научиться правильно отдыхать и реагировать на действия окружающих.

Тем временем мы выяснили, как правильно бегать зимой: восемь полезных советов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Какие алкогольные напитки вызывают наибольшее похмелье: научный ответ Чем полезны финики для здоровья Как избежать старения мозга: научный ответ Дневной сон грозит инсультом: новое исследование
здоровье сердце кардиология
Реклама

Новости партнеров

Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:13Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряFood

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Новости партнеров

Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
56-річна Лоліта прийшла в
56-річна Лоліта прийшла в "голому" вбранні на музичну премію
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
7 продуктов, продлевающих молодость кожи
7 продуктов, продлевающих молодость кожи
Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку