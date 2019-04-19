Как подготовиться к настоящей весне: советы ведущей Иванны Онуфрийчук
Ведущая шоу "Без краватки" на НЛО TV поделилась с читателями своими секретами
Несмотря на то, что по календарю мы уже должны быть по-весеннему свежи, бодры и веселы, циклон мешает это сделать на полную. Мрачная погода, дожди, смена давлений в последние дни делают из нас сонливых мух, у которых отпадает желание вести светскую жизнь, а тело засыпает, едва касаясь опоры. Что же делать, чтобы побороть хандру и пережить переход к теплу, цветению и лёгкой эйфории от достатка витамина Д? Знает ведущая шоу "Без краватки" на НЛО TV, модель Иванна Онуфрийчук. Специально для Сегодня.Lifestyle Иванна поделилась несколькими секретами.
Не будьте нервным огурцом
Наш организм на 70% состоит из воды. Отсюда и появилась шутка, что мы похожи на нервных огурцов. Но, несмотря на то, что в нас так много жидкости, не стоит забывать о том, насколько важно пить воду. В офисе, дома, на встречах – не важно, какой у вас ритм жизни – не забывайте о своей норме воды. У кого-то это полтора литра, у кого-то два-три. Но если обычно вы употребляете мало воды, то подарком для организма будет даже один литр, о котором вы не забыли. Достаточное количество воды помогает улучшению метаболизма, процессах в коже и даже повышает настроение. Кроме того, утоляет "жевательный рефлекс", который мы часто принимаем за голод. Пейте воду и старайтесь не налегать на кофе и алкоголь, они с водой не очень дружат.
Дайте себе отдохнуть
В современном мире нельзя быть уставшим, нужно быть на связи 24/7, чтобы держать мир на своих хрупких плечах. Но это всё чушь! Если вы не будете делать перерывы и давать себе отдохнуть, то эмоциональное выгорание вскоре постучит к вам в дом. Старайтесь приезжать на работу пораньше и уезжать, когда светло. За обедом есть, а не продолжать работать. И отдыхайте на протяжении рабочего дня хотя бы по 15 минут. Как только потеплеет – выходите на улицу, Солнце обязательно добавит энергии.
Устройте детокс и расхламление
В первую очередь, постарайтесь уменьшить время, которое вы проводите в соцсетях! Признаюсь, я тоже интернет-зависима, люблю постить сторис и смотреть чужие, но от этого надо иногда отдыхать. Говорят, что человек, который не заходит в соцсети, чувствует себя более счастливым. Не нужно отказываться полностью, но, если вы минимизируете время на скроллинг – окажется, что у вас появились "окошка" для чего-то полезного.
Постарайтесь исключить жирное и слишком вкусное. Это "утяжеляет" во всех смыслах. Даже если вас устраивает ваша фигура (а я не верю, что существуют такие женщины), лишним такое пищевое поведение не будет. Балуйте себя иногда вкусняшками, но не превращайте их в основной приём пищи. Нам скоро всем в купальниках щеголять!
Расхламите шкаф! Отдайте вещи, которые не носили год и больше, тем, кому это нужнее. Во-первых, вы поможете людям, во-вторых, освободите место для чего-то нового. С головой и отношениями, кстати, то же самое!
Планируйте путешествия
Пережить холодрыгу или переходный период поможет или путешествие в тёплые края, или мысли о нем. Если у вас сейчас нет возможности собрать чемоданы и улететь, начните планировать свой отпуск. Распределите бюджет и начните выбирать направления, билеты, отели. Приближение даты О (отпуска) поможет справиться с любой хандрой. Если вы не любитель летать куда-то далеко, присмотритесь к неизведанным точкам Украины – у нас и правда есть на что посмотреть!
Ходите ногами
Я много езжу на машине, не люблю носить колготы, поэтому для меня нынешняя погода – испытание. Но я уверена, что прогулки на свежем воздухе (и общение с домашними любимцами) улучшают психическое состояние и настроение. А как бонус вы получите ещё тренированное и подкачанное тело. Помните, главное – не впадать в меланхолию и активничать. Активничать нельзя только тогда, когда вы слишком устали и пришло время дать себе отдохнуть. Скоро весна порадует нас и даже, может, удивит.
Отметим, что шоу "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук можно посмотреть на телеканале НЛО TV.
Напомним, ранее глава украинского Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире.
А вот употребление достаточного количества воды помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.
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