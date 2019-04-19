Как подготовиться к настоящей весне: советы ведущей Иванны Онуфрийчук

Ведущая шоу "Без краватки" на НЛО TV поделилась с читателями своими секретами

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Несмотря на то, что по календарю мы уже должны быть по-весеннему свежи, бодры и веселы, циклон мешает это сделать на полную. Мрачная погода, дожди, смена давлений в последние дни делают из нас сонливых мух, у которых отпадает желание вести светскую жизнь, а тело засыпает, едва касаясь опоры. Что же делать, чтобы побороть хандру и пережить переход к теплу, цветению и лёгкой эйфории от достатка витамина Д? Знает ведущая шоу "Без краватки" на НЛО TV, модель Иванна Онуфрийчук. Специально для Сегодня.Lifestyle Иванна поделилась несколькими секретами.

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Не будьте нервным огурцом

Наш организм на 70% состоит из воды. Отсюда и появилась шутка, что мы похожи на нервных огурцов. Но, несмотря на то, что в нас так много жидкости, не стоит забывать о том, насколько важно пить воду. В офисе, дома, на встречах – не важно, какой у вас ритм жизни – не забывайте о своей норме воды. У кого-то это полтора литра, у кого-то два-три. Но если обычно вы употребляете мало воды, то подарком для организма будет даже один литр, о котором вы не забыли. Достаточное количество воды помогает улучшению метаболизма, процессах в коже и даже повышает настроение. Кроме того, утоляет "жевательный рефлекс", который мы часто принимаем за голод. Пейте воду и старайтесь не налегать на кофе и алкоголь, они с водой не очень дружат.

Дайте себе отдохнуть

В современном мире нельзя быть уставшим, нужно быть на связи 24/7, чтобы держать мир на своих хрупких плечах. Но это всё чушь! Если вы не будете делать перерывы и давать себе отдохнуть, то эмоциональное выгорание вскоре постучит к вам в дом. Старайтесь приезжать на работу пораньше и уезжать, когда светло. За обедом есть, а не продолжать работать. И отдыхайте на протяжении рабочего дня хотя бы по 15 минут. Как только потеплеет – выходите на улицу, Солнце обязательно добавит энергии.

Устройте детокс и расхламление

В первую очередь, постарайтесь уменьшить время, которое вы проводите в соцсетях! Признаюсь, я тоже интернет-зависима, люблю постить сторис и смотреть чужие, но от этого надо иногда отдыхать. Говорят, что человек, который не заходит в соцсети, чувствует себя более счастливым. Не нужно отказываться полностью, но, если вы минимизируете время на скроллинг – окажется, что у вас появились "окошка" для чего-то полезного.

Постарайтесь исключить жирное и слишком вкусное. Это "утяжеляет" во всех смыслах. Даже если вас устраивает ваша фигура (а я не верю, что существуют такие женщины), лишним такое пищевое поведение не будет. Балуйте себя иногда вкусняшками, но не превращайте их в основной приём пищи. Нам скоро всем в купальниках щеголять!

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Расхламите шкаф! Отдайте вещи, которые не носили год и больше, тем, кому это нужнее. Во-первых, вы поможете людям, во-вторых, освободите место для чего-то нового. С головой и отношениями, кстати, то же самое!

Планируйте путешествия

Пережить холодрыгу или переходный период поможет или путешествие в тёплые края, или мысли о нем. Если у вас сейчас нет возможности собрать чемоданы и улететь, начните планировать свой отпуск. Распределите бюджет и начните выбирать направления, билеты, отели. Приближение даты О (отпуска) поможет справиться с любой хандрой. Если вы не любитель летать куда-то далеко, присмотритесь к неизведанным точкам Украины – у нас и правда есть на что посмотреть!

Ходите ногами

Я много езжу на машине, не люблю носить колготы, поэтому для меня нынешняя погода – испытание. Но я уверена, что прогулки на свежем воздухе (и общение с домашними любимцами) улучшают психическое состояние и настроение. А как бонус вы получите ещё тренированное и подкачанное тело. Помните, главное – не впадать в меланхолию и активничать. Активничать нельзя только тогда, когда вы слишком устали и пришло время дать себе отдохнуть. Скоро весна порадует нас и даже, может, удивит.

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Отметим, что шоу "Без краватки" с Иванной Онуфрийчук можно посмотреть на телеканале НЛО TV.

Напомним, ранее глава украинского Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире.

А вот употребление достаточного количества воды помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

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