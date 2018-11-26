Как подготовиться к Рождественскому посту 2018-2019

Диетологи рассказали, как правильно войти в пост

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Рождественский пост 2018-2019 на пороге: уже со среды православные христиане на целых 40 дней откажутся о мяса, молочных продуктов и яиц. Вместо этих блюд на столах появятся каши, овощи и фрукты.

Чтобы не навредить здоровью и постепенно войти в пост, врачи советует уже сегодня начать готовиться ко смене рациона. Для этого организм нужно хорошенько насытить белком.

"Лучше всего усваиваются кисломолочные продукты, яйца, рыба и птица", – советует диетолог Борис Скачко.

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Не стоит забывать о фруктах и овощах. Их рекомендуют употреблять после термообработки. Винегреты, рагу, овощные супы – то, что нужно. Они помогут белку лучше усвоиться. Есть нужно маленькими порциями по четыре-пять раз в день. И главное во время поста – уменьшить свою активность.

"Если вы ведете активный образ, поститься нельзя, иначе ваш организм не будет получать необходимой энергии", – говорит Борис Скачко.

Перед тем как менять рацион, следует обратиться к врачу. Он точно расскажет, справится ли ваш организм с большим количеством растительной клетчатки. Помните, что поститься нельзя с людям с болезнями желудка, детям, беременным женщинам и пожилым людям.