Как подтянуть живот после родов: советы Марины Узелковой
Тренер шоу "Зважені та щасливі" рассказала, как вернуть дородовую форму
Роды – это сложнейший физиологический процесс, который затрагивает не только физический, но и психосоматический уровень женщины. Об этом написала Марина Узелкова в своем Instagram. Тренер дала своим подписчикам ответы на волнующие вопросы и подробно рассказала, как восстановиться после родов и вернуть плоский живот.
"Рождение ребенка – это настоящее чудо! И я уверена, что так думает каждая мама. Я очень хорошо помню, сколько переживаний и усилий нужно пройти в послеродовой период", – поделилась тренер.
"Если роды естественные, без разрывов, проблем и усложнений, начинать занятия спортом можно не ранее чем через 40 дней после родов. Даже если лохии закончились раньше, и вы чувствуете себя как до беременности", – посоветовала Марина Узелкова.
"Если роды были с помощью кесарева сечения, то занятия спортом показаны не раньше чем через 4-6 месяцев после родов. Вы должны понимать, что была сделана полостная операция. Очень важно, как были сшиты брюшные мышцы. Если переусердствовать с физической нагрузкой, может повыситься внутрибрюшное давление, что приведет к разрыву швов", – предостерегла тренер.
"Каждой маме после родов настоятельно рекомендуют наведаться к гинекологу. Это как раз тот момент, когда вы должны проконсультироваться о своем состоянии и получить у врача разрешение на физическую активность", – сказала Узелкова.
Чтобы подтянуть живот после родов, подойдут следующие упражнения:
- Ходьба на улице или в спортивном зале, но не бег;
- Не глубокие присяды, а полуприсяды;
- Щадящее кардио;
- Старайтесь делать упражнения в положении лежа (не касается тех, у кого диастаз).
Уделите особое внимание спине: выполняйте упражнения на поддержания мышечного корсета и обращайте внимание на правильность выполнения.
"Спина всегда должна прижиматься к полу. Тогда нагрузка на позвоночник будет минимальна, соответственно снизится риск образования грыж и травматизации спины", – подчеркнула Марина Узелкова.
"После кесарева сечения внимание к упражнениям максимальное. Вам противопоказаны поначалу подъемы ног лежа. Ваше внимание нижнему прессу должно быть минимальным, даже когда вы очень хотите убрать жировой "валик" над швом", – написала тренер.
Напомним, ранее Марина Узелкова поделилась секретами своей красоты.