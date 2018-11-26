Как подтянуть живот после родов: советы Марины Узелковой

Тренер шоу "Зважені та щасливі" рассказала, как вернуть дородовую форму

Марина Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Роды – это сложнейший физиологический процесс, который затрагивает не только физический, но и психосоматический уровень женщины. Об этом написала Марина Узелкова в своем Instagram. Тренер дала своим подписчикам ответы на волнующие вопросы и подробно рассказала, как восстановиться после родов и вернуть плоский живот.

"Рождение ребенка – это настоящее чудо! И я уверена, что так думает каждая мама. Я очень хорошо помню, сколько переживаний и усилий нужно пройти в послеродовой период", – поделилась тренер.

"Если роды естественные, без разрывов, проблем и усложнений, начинать занятия спортом можно не ранее чем через 40 дней после родов. Даже если лохии закончились раньше, и вы чувствуете себя как до беременности", – посоветовала Марина Узелкова.

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"Если роды были с помощью кесарева сечения, то занятия спортом показаны не раньше чем через 4-6 месяцев после родов. Вы должны понимать, что была сделана полостная операция. Очень важно, как были сшиты брюшные мышцы. Если переусердствовать с физической нагрузкой, может повыситься внутрибрюшное давление, что приведет к разрыву швов", – предостерегла тренер.

"Каждой маме после родов настоятельно рекомендуют наведаться к гинекологу. Это как раз тот момент, когда вы должны проконсультироваться о своем состоянии и получить у врача разрешение на физическую активность", – сказала Узелкова.

Чтобы подтянуть живот после родов, подойдут следующие упражнения:

Ходьба на улице или в спортивном зале, но не бег;

Не глубокие присяды, а полуприсяды;

Щадящее кардио;

Старайтесь делать упражнения в положении лежа (не касается тех, у кого диастаз).

Уделите особое внимание спине: выполняйте упражнения на поддержания мышечного корсета и обращайте внимание на правильность выполнения.

Упражнения для живота после родов Фото: instagram.com/uzelkova.marina Упражнения для живота после родов Фото: instagram.com/uzelkova.marina Упражнения для живота после родов Фото: instagram.com/uzelkova.marina Упражнения для живота после родов Фото: instagram.com/uzelkova.marina Упражнения для живота после родов Фото: instagram.com/uzelkova.marina Упражнения для живота после родов Фото: instagram.com/uzelkova.marina 1/6

"Спина всегда должна прижиматься к полу. Тогда нагрузка на позвоночник будет минимальна, соответственно снизится риск образования грыж и травматизации спины", – подчеркнула Марина Узелкова.

"После кесарева сечения внимание к упражнениям максимальное. Вам противопоказаны поначалу подъемы ног лежа. Ваше внимание нижнему прессу должно быть минимальным, даже когда вы очень хотите убрать жировой "валик" над швом", – написала тренер.

Напомним, ранее Марина Узелкова поделилась секретами своей красоты.