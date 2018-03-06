Как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых

Похудение – это совсем непросто, даже если вы хотите избавиться не от десятки, но от пары лишних килограммов. Однако новое исследование показало, что всего три привычки помогут похудеть без колоссальных усилий.

В исследовании, результаты которого опубликовал BMJ Open, были проанализированы данные 60 тысяч человек с диабетом, полученные в период с 2008 по 2013 год. Их спрашивали о привычках в еде: что именно они едят, с какой скоростью потребляют пищу и во сколько обычно завтракают, обедают и ужинают. Масштабная выборка и позволила сделать вывод, что если вы будете есть медленно, откажетесь от закусок после обеда и начнете ужинать за два часа перед сном, то сможете сбросить вес быстрее.

Как пишет Medical Daily, более половины людей, принявших участие в опросе, говорили, что едят с нормальной скоростью, треть оставшихся признались, что они скорее "быстрые едоки", а две трети – что едят скорее медленно. Так ученые установили, что те из добровольцев, кто ел с нормальной скоростью, оказались менее склонны к ожирению, чем "быстрые едоки". Что касается тех, кто ел медленно, то они на 42% реже страдали избыточным весом, в сравнении с двумя другими группами.

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