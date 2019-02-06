Как получить максимум пользы от смузи: советы Мирославы Ульяниной

Узнайте, как готовить смузи, чтобы не набрать лишний вес

Мирослава Ульянина Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Смузи из фруктов и овощей давно стали атрибутом здорового образа жизни. Но чтобы они действительно принесли пользу организму, нужно знать некоторые нюансы их приготовления. Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, как сделать смузи максимально здоровыми.

"Знаете, какая самая частая ошибка? Обычно вы готовите очень сладкие, несбалансированные смузи. Не добавляете сахар, но и не учитываете количество фруктозы, которая содержится во фруктах. Фруктоза не задействует ферменты поджелудочной железы, поэтому не нагружает ее как обычный сахар или углеводы. Именно поэтому многие считают фруктозу безопасной, но при этом вы забываете: фруктоза (в большом количестве) нагружает печень, и так же способна питать патогенные организмы", – объяснила Мирослава.

Фрукты не должны составлять основу смузи Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Правильный смузи это:

Жидкость

Овощи/зелень – как база

20% правильных жиров

20% белка

Суперфуд

Фрукты/ягоды

"Лучше не слишком миксовать, а добавлять по одному ингредиенту из каждого вида этих шести составляющих", – советует эксперт по здоровому питанию.

Попробуйте добавить:

Растительные жиры – для лучшего усвоения витаминов. Можно добавить льняное, конопляное масло, орехи и семечки (замоченные заранее, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту).

Авокадо обеспечит отличную текстуру смузи, придаст полезные жиры, клетчатку и 2-3 грамма белка. А еще калий и витамин К, который помогает удерживать кальций в костях! Авокадо сочетается со всеми продуктами (кроме арбуза и дыни).

Цветная капуста в сыром виде имеет нейтральный вкус и отлично заменит привычный банан. Даст клетчатку, витамин С, К, В6.

Цуккини – имеет кремовую текстуру, нейтральный вкус, содержит калий, магний и про-витамин А.

Морковь немного "подсластит" смузи, добавит антиоксидантов и поможет снизить воспаление кишечника. И конечно про-витамин А!

Замоченная на ночь или пророщенная зеленая гречка. Нежный вкус, плотность и много пользы.

Семена чиа или льна помогут оставаться сытыми дольше, так как благодаря своим гидрофильным свойствам увеличиваются в желудке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить детский смузи с малиной и йогуртом. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как похудеть с помощью свежевыжатых соков и смузи.

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