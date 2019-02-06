Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как получить максимум пользы от смузи: советы Мирославы Ульяниной

Узнайте, как готовить смузи, чтобы не набрать лишний вес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Мирослава Ульянина Фото: instagram.com/myroslava_ulianina
Мирослава Ульянина
Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Смузи из фруктов и овощей давно стали атрибутом здорового образа жизни. Но чтобы они действительно принесли пользу организму, нужно знать некоторые нюансы их приготовления. Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, как сделать смузи максимально здоровыми.

"Знаете, какая самая частая ошибка? Обычно вы готовите очень сладкие, несбалансированные смузи. Не добавляете сахар, но и не учитываете количество фруктозы, которая содержится во фруктах. Фруктоза не задействует ферменты поджелудочной железы, поэтому не нагружает ее как обычный сахар или углеводы. Именно поэтому многие считают фруктозу безопасной, но при этом вы забываете: фруктоза (в большом количестве) нагружает печень, и так же способна питать патогенные организмы", – объяснила Мирослава.

Фрукты не должны составлять основу смузи Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Правильный смузи это:

  • Жидкость
  • Овощи/зелень – как база
  • 20% правильных жиров
  • 20% белка
  • Суперфуд
  • Фрукты/ягоды

"Лучше не слишком миксовать, а добавлять по одному ингредиенту из каждого вида этих шести составляющих", – советует эксперт по здоровому питанию.

Попробуйте добавить:

  • Растительные жиры – для лучшего усвоения витаминов. Можно добавить льняное, конопляное масло, орехи и семечки (замоченные заранее, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту). 
  • Авокадо обеспечит отличную текстуру смузи, придаст полезные жиры, клетчатку и 2-3 грамма белка. А еще калий и витамин К, который помогает удерживать кальций в костях! Авокадо сочетается со всеми продуктами (кроме арбуза и дыни).
  • Цветная капуста в сыром виде имеет нейтральный вкус и отлично заменит привычный банан. Даст клетчатку, витамин С, К, В6.
  • Цуккини – имеет кремовую текстуру, нейтральный вкус, содержит калий, магний и про-витамин А.
  • Морковь немного "подсластит" смузи, добавит антиоксидантов и поможет снизить воспаление кишечника. И конечно про-витамин А!
  • Замоченная на ночь или пророщенная зеленая гречка. Нежный вкус, плотность и много пользы.
  • Семена чиа или льна помогут оставаться сытыми дольше, так как благодаря своим гидрофильным свойствам увеличиваются в желудке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить детский смузи с малиной и йогуртом. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как похудеть с помощью свежевыжатых соков и смузи.

Смотрите видео, какие напитки полезно и вредно употреблять по утрам:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поке, микрогрин и порошковые суперфуды: знакомимся с главными фуд-трендами 2019 года Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания Как снизить уровень холестерина в крови без лекарств Смузи из замороженных ягод по рецепту Даши Малаховой
здоровое питание смузи Мирослава Ульянина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
5 аксесуарів, які будуть в моді у 2019 році
5 аксесуарів, які будуть в моді у 2019 році

Популярные статьи

Сегодня, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Сегодня, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Сегодня, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляШоу-бизнес

Бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Новости партнеров

Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Девушка английского футболиста потрясла общественность
Девушка английского футболиста потрясла общественность
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Бред Піт знайшов мегапопулярну заміну Джолі: нова пара
Бред Піт знайшов мегапопулярну заміну Джолі: нова пара
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика