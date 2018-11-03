Как получить заряд бодрости: секреты удачного дня от певицы MamaRika

Певица рассказала, где черпать энергию, когда силы на исходе

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Съемки, интервью, репетиции и концерты, и все это в течение одного дня. По такому графику уже больше 10 лет живет певица MamaRika, но ее сил и драйва хватает на все. Она не только знает, как сделать свою жизнь яркой, но и умеет зарядить энергетикой других. Эксклюзивно для шоу "Ранок з Україною" MamaRika поделилась секретами своей бодрости.

Начинайте утро с хороших мыслей. Даже если вам трудно вставать по утрам, постарайтесь настроиться на позитив, иначе весь день пойдет насмарку.

Включайте музыку и танцуйте. У каждого есть любимая песня на данный момент. Когда вы будете готовить завтрак, включите ее на репит и заряжайтесь энергией.

Уделите несколько минут спорту. Устройте себе экспресс-сеанс йоги или постойте несколько минут в планке. Планка стимулирует все мышцы нашего тела, и это очень бодрит. Вы можете установить на телефон специальное приложение и заниматься под звуки природы.

В течение дня находите время для себя. Иногда бывает так, что день еще не закончился, но "батарейки" уже сели. Поэтому время от времени давайте себе несколько минут на релакс.

Балуйте себя вкусностями. "Живем, чтобы есть, едим, чтобы жить". Еда позволяет набраться сил, чтобы жить дальше.

Напомним, ранее Mamarika поделилась фотографиями с Atlas Weekend и рассказала, зачем ей "Евровидение".