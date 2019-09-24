Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Как построить здоровый режим питания: пять главных принципов

Овощи должны быть в вашем рационе на завтрак, обед и ужин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Как построить здоровый режим питания
Как построить здоровый режим питания
Фото: Pixabay

Наш ежедневный рацион питания — самый простой и дешевый, как ни крути, способ сделать тело здоровым. По сути, при правильном потреблении продуктов можно отлично сэкономить на уходовых процедурах для тела, добавках и лечебных средствах. Как же построить этот здоровый рацион? Рассказывает нутрициолог Алена Поддубная, сооснователь онлайн школы здорового тела AVQ.

Вступил в силу закон об информации для потребителей относительно продуктов питания – смотрите видео:

"Скажу честно, у меня это получилось не сразу. Так как темой питания я стала увлекаться еще до получения профильного образования. В этой статье я дам вам советы, которые помогут без банальных ошибок оздоровить свой рацион", – рассказала Алена.

Алена Поддубная: Полезное питание помогает сохранить красивое тело
Алена Поддубная: Полезное питание помогает сохранить красивое тело

ТОП-5 основных пазлов, из которых строится наш рацион:

  1. Вода — основа рациона. Да-да, все про это знают, но успешно забывают. Возьмите за правило пить от 1,5 до 2 литров воды ежедневно — с лимоном или мятой, например. Или легкий травяной чай. Ставьте будильники, чтобы не забывать. Носите с собой бутылку и ставьте ее всегда перед глазами. Вода не только помогает контролировать аппетит, но участвует во всех процессах усвоения полезных веществ и выведения токсинов.
  2. Овощи — вторая составляющая. Причем от завтрака к ужину количество овощей должно увеличиваться. Например, к утреннему омлету можно добавить небольшой томат и половинку огурца. Но на ужин обязательно должна быть полноценная порция салата. Овощи в основных приемах пищи помогают быстрее почувствовать насыщение и не съесть лишнего. И дать организму ежедневную порцию витаминов и энзимов.
  3. Углеводы — энергетический пазл. Это каши, хлеб, картофель, бобовые, хлебцы и фрукты. И это те продукты, которые категорически нельзя убирать из рациона. Именно поэтому я противник любой из диет, которая ограничивает углеводы. Каши, хлеб и прочие продукты из этой категории должны быть в рационе на завтрак и обед, фрукты — между ними как перекус. Углеводы на завтрак помогают выравнять уровень сахара с самого утра после пробуждения. На обед — дают нужную энергию до вечера, чтобы не возвращаться домой с диким аппетитом.
  4. Белки — строительный пазл в нашем рационе. Нежирные сорта мяса, рыба и морепродукты, сыры, яйца, творог и кисломолочные напитки, продукты из сои и сейтана — основные источники белка. Да, есть ряд круп, бобовых и овощей, которые содержат растительный белок. Но животный усваивается на 80-90%, а растительный — на 60%. В идеале добавлять белок в каждый основной прием пищи в небольшом количестве. Утром и вечером — яйца, рыбу или сыр. К обеду — птицу, бобовые или рыбу/морепродукты.
  5. Жиры — гормональный пазл. Масла, семечки, орехи, авокадо, оливки, жирные сорта рыбы. Так же — животные жиры в тех же яйцах и сырах. Все эти продукты должны быть в каждом приеме пищи. Да, в небольшом количестве и не все сразу. Допустим, утром — масло и желтки в омлете. В обеде — оливки и семечки в салате. К ужину можно добавить масло в салат и кусочек сыра.

Еда может быть не только полезной, но и красивой
Еда может быть не только полезной, но и красивой
Фото: пресс-служба

Из этих пяти пазлов нужно строить свой ежедневный рацион. Причем в порядке уменьшения от 1 до 5. Главное правило комбинации всех продуктов — вкус. Еда не должна быть пресной или сухой. Иначе при первом же эмоциональном всплеске вы сразу вспомните о насыщенном сахаром или солью не самом полезном продукте.

На моей кухне всегда есть несколько видов специй, соевый соус без сахара, морская соль, зелень. Эти пряные добавки помогают дополнить пазл здорового рациона и сделать еду вкусной и разнообразной. 

Тем временем мы выяснили, почему возникает пищевая зависимость и как с ней бороться.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сколько мяса едят украинцы: опубликована статистика Что положить в ланч-бокс школьнику: советы гастроэнтеролога Кето-диета: плюсы и минусы модного режима питания Полезный перекус: как правильно составить ланч-бокс для школьника
здоровье рацион правильное питание
Реклама

Новости партнеров

Альбина Джанабаева покинула Меладзе. А такая крепкая пара была
Альбина Джанабаева покинула Меладзе. А такая крепкая пара была
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Сегодня, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

Новости партнеров

Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Сколько нужно ходить, чтобы сбросить вес
Сколько нужно ходить, чтобы сбросить вес
5 знаков Зодиака, которые чаще других становятся любовницами
5 знаков Зодиака, которые чаще других становятся любовницами
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить