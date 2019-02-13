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Как правильно чистить зубы: советы стоматологов

Оказывается, многие из нас привыкли чистить зубы неправильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14

Побольше зубной пасты на щетку, чтобы улыбка была белее. Так думают тысячи людей, но единицы знают: это не сработает.

"На самом деле, чтобы почистить полностью все зубы, достаточно количества пасты размером с горошинку. Не нужно, как в рекламе, выдавливать пасту "завитушкой"", – говорит стоматолог Роман Нисходовский.

А движения щеткой на передних зубах справо налево – оказывается, одна из самых опасных привычек. Это вызывают излишнюю чувствительность зубов в пришейковых участках, которые в дальнейшем нужно будет запломбировать.

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Чистить передние зубы правильно сверху вниз, а коренные – круговыми и выметающими движениями, по 30 секунд на каждую сторону. И ни в коем случае не после еды, потому что именно тогда легче всего повредить эмаль.

"В идеале, утром зубы нужно чистить до завтрака. Иначе все бактерии из мягкого налета, который образовался на зубах за ночь, попадут в желудок", – рассказывает стоматолог Иван Свентух.

Освежить дыхание после вкусного ужина лучше всего с помощью полоскания, а чистить зубы специалисты советуют не раньше, чем через полчаса.

Напомним, ранее известная ведущая и блогер Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы. А Ульяна Супрун назвала причину неприятного запаха изо рта.

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Источник: Сегодня
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