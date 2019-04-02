Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Традиционные упражнения могут причинить вред здоровью

Подготовка к лету идет полным ходом. И женщины, и мужчины работают над своими телами. Но самые популярные упражнения для мышц живота, к которым мы давно привыкли, могут вас покалечить. Как же качать пресс правильно и эффективно?

Третье место среди самых вредных упражнений – традиционные подъемы корпуса. Скручивания могут "накачать" вам межпозвоночные грыжи. Чтобы этого не случилось, поднимайте подбородок, руки сомкните за головой и тянитесь вверх, согнув спину и напрягая пресс.

Второе место – скручивания с боковыми поворотами. Это упражнение также не стоит делать с ровной спиной, потому что так нагружается поясница. Напрягая мышцы живота, поворачивайтесь вправо и влево.

Первое место – подъем ног лежа. Это упражнение может привести к смещению межпозвоночных дисков. Поэтому прижимайте поясницу к полу и не подкладывайте руки под ягодицы. Нужно слегка сгибать ноги и поднимать их не до конца.

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Если вы почувствовали боль, для начала попытайтесь понять, где она локализуется. Натруженный пресс – не беда. Но если болит поясница – это повод обратиться к врачу. Чтобы снять болевые ощущения, лягте на ровную поверхность на 15-20 минут. Если боль не пройдет, нужно позвать на помощь, чтобы вам зафиксировали поясничный отдел, а затем проконсультироваться у травматолога.

А вот лучшее упражнения для пресса, которое подходит всем – это стойка в планке. Только не напрягайте поясницу – должны работать мышцы живота.

Тренеры советуют перед занятиями пройти медосмотр, чтобы знать слабые места вашего организма. Ведь спорт должен приносить пользу и радость.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем прогулки полезны для здоровья.

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