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Как правильно носить маски: 5 важных советов

Куда выбрасывать использованную одноразовую маску

Анна Педан
Сегодня, 15:23

Медицинские маски на сегодняшний день все еще остаются дефицитом. Многие украинцы пытаются шить маски дома из марли или бинтов. Самые простые делаются из 4-х слоев. Некоторые медики считают, что лучше делать из 16, а то и из 32 слоев. При пошиве приложите маску к лицу и убедитесь, что можете легко дышать.

До сих пор ведутся споры о том, насколько целесообразно носить маски здоровому человеку. Всемирная организация здравоохранения рекомендует защищать лицо только, если вы чихаете или кашляете. Или же оказываете помощь человеку с подозрением на коронавирус.

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Врачи, которые находятся в непосредственном контакте с больными, носят не одноразовые маски, а респираторы №95 и FFP2. Цифра 95 означает, что такие средства защиты фильтруют 95% воздуха и не дают проникнуть микроскопическим частицам, которые больше 0,3 микрона. На данный момент есть данные, что размер вируса COVID-19 в среднем составляет чуть больше 0,1 микрона.

Как люди разных стран живут на карантине. Смотрите в нашем сюжете:

"Если вам спокойнее находиться в маске, то носите ее. Хотя бы для того, чтобы не касаться руками лица. Но ни в коем случае не носите одноразовую маску повторно. Тем более не стирайте ее, не мойте. Марлевые маски можно стирать, но перед повторным применением обязательно прогладьте утюгом", – говорит терапевт Валентина Андрейченко.

Фото: Сегодня

Если вы носите одноразовые маски, то придерживайтесь правил, которые рекомендует ВОЗ:

  • Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
  • Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.
  • Не касайтесь маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.
  • Как только маска становится сырой или мокрой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.
  • Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски). Сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов. Обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что чувствует человек, который заразился коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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