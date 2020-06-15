Как правильно носить маску в жару: актуальная информация

Теплая погода – это дополнительный повод внимательнее соблюдать правила использования защитных масок

Карантин в Украине, хоть и с некоторыми послаблениями, продлен до 22 июня. Теперь можно ходить в салоны красоты, спортзалы, детей отводить в детские сады и питаться в ресторанах, но обязательно, придерживаясь всех правил безопасности. Основными и обязательными к выполнению являются мытье рук, использование антисептика и ношение маски. Как правильно носить маску в жару, рассказали в Центре общественного здоровья на Facebook.

Как правильно носить маску в жару Фото: Reuters

В центре отмечают, что правила использования маски в летнее время такие же, как и в любую другую погоду.

"Защитную маску следует менять, если на нее попали биологические жидкости или она стала влажной. Летом это происходит чаще. Это же касается и использования респиратора. Вирус SARS-CoV-2 не размножается на поверхности маски но может храниться на ней некоторое время", – говорится в сообщении.

В теплой и влажной среде, которая образуется на поверхности средств респираторной защиты, создаются идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, которые попадают туда из внешней среды или выдыхаемого воздуха.

Как носить маску в жару – смотрите видео:

В Центре говорят, что теплая погода – это дополнительный повод внимательнее соблюдать правила использования защитных масок:

не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;

снимать маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;

не использовать одноразовые маски повторно;

после снятия или прикосновения к использованной маске, следует помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

Относительно ношения медицинских перчаток летом, то их следует использовать, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями.

Стоит также отметить, что заболевание COVID-19 не передается через неповрежденную или поврежденную кожу. А контакт с биологическими жидкостями может возникать, например, при уходе за инфицированным. В таком случае перчатки следует снять и утилизировать сразу после процедуры, для выполнения которой они были надеты.

Несмотря на ослабление карантина, для собственной безопасности следует все же соблюдать дистанцию (не менее 1 метра от других людей в публичных местах), гигиену рук, этикет кашля и самоизоляцию в случае появления первых симптомов заболевания.

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