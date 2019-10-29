Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Достаточное количество жидкости – важное условие для снижения веса

Возьмите за привычку носить с собой воду Фото: stocksnap.io

Популярный миф гласит, что нужно выпивать не менее 8 стаканов воды в день. На самом деле, это не так. Экс-глава украинского Минздрава Ульяна Супрун ранее отметила, что единых норм потребления жидкости не может быть, так как это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Например, пища, съеденная в течение дня, погода, одежда, работа кишечника, лактация и тому подобное.

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Намного меньше вода нужна пожилым и людям с сердечно-сосудистыми болезнями. Их дневная норма – примерно 1 л, иначе возникнет сильная нагрузка на сердце. А вот людям, которые ведут активный образ жизни, даже 2,5 л может быть недостаточно.

Как правильно пить воду

Пейте столько жидкости, чтобы не чувствовать жажду Фото: Depositphotos

Суточную норму воды для себя можно рассчитать по формуле: 30 мл на 1 кг веса. Но чтобы формула "сработала", надо умножать 30 мл на свой идеальный вес. Что это значит? По сути – соотношение веса к росту, которое признано "правильным". Например, если вы женщина с ростом 160 см, то ваш идеальный вес – 50-56 кг, мужчина с таким ростом должен весить 55-60 кг. "Идеальные" параметры можно посчитать по индексу Соловьева (формула есть в сети).

Как пить воду, чтобы похудеть

Чтобы похудеть, пейте чистую воду перед едой Фото: freepik.com

Ученые провели ряд исследований, в результате которых пришли к выводу, что выпив 500 мл воды за полчаса до приема пищи, человек утоляет свой голод и съедает меньшую порцию пищи, тем самым дает себе шанс на то, чтобы не набирать вес и даже избавляться от уже имеющихся лишних килограммов.

Преимущество данного метода похудения с помощью воды заключается в том, что он прост и доступен. Каждый человек может испробовать его на себе без риска для здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать безопасную бутылку для воды. А тренер Анита Луценко сообщила, как определить свою суточную норму жидкости.

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