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Как правильно питаться, чтобы прожить дольше: советы врачей

Узнайте, каким должно быть меню правильного питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15

Четыре смерти из десяти в Украине – из-за неправильного питания, подсчитали европейские ученые. Мы едим много хлеба, а также сладкого и жареного. Особенно недуги из-за нездорового рациона обостряются после пятидесяти. Как этого избежать и что есть, чтобы прожить дольше?

Чем старше мы становимся, тем внимательнее нужно относиться к рациону. Следить за тем, что и как мы едим, следует с раннего возраста, а вот строго контролировать питание - после пятидесяти, отмечает гастроэнтеролог Наталья Дяченко.

"Очень важно обратить внимание, чтобы не было сахарного диабета. Пища должна быть щадящая. Допустим, пароварку использовать, или в духовке готовить, или принимать еду в отварном виде", – советует врач.

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Прежде всего, диетолог Александра Жицкая советует отказаться от красного мяса.

"Можно уменьшить потребление красного мяса. При этом следить, чтобы хотя бы один-два раза в неделю в меню были рыбные блюда", – сказала специалист по питанию.

Также следует уменьшить потребление полуфабрикатов, кофе, сладкого, алкоголя и газированных напитков. Иначе это может спровоцировать ряд недугов.

"Болезни печени, поджелудочной, желудка. Повышенный вес может вызвать и онкологическое заболевание", – рассказывает Наталья Дяченко, врач-гастроэнтеролог.

Сохранить хорошее самочувствие поможет так называемая тарелка здорового питания, которую рекомендует Минздрав. Основу рациона должны составлять овощи и бобовые – не менее трети от ежедневного объема пищи. Ягоды и фрукты – 300 г. Молочная и кисломолочная продукция низкой жирности – 2-3 порции в день.

Крупы, злаки, орехи и семена – 90 г в день. Рыба и мясо – два-три раза в неделю. Лучше отдавать предпочтение птице. Остальное - это полезные масла, вода. Соль и сахар – в ограниченном количестве.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, как бюджетно питаться с пользой для здоровья.

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Источник: Сегодня
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