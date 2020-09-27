Спать мало, но правильно. Что об этом думают сомнологи

К чему приводит недостаток сна

Высыпайтесь! Медики предупреждают – нехватка сна грозит неврозами, лишним весом и даже диабетом. Как правильно спать, чтобы высыпаться за минимум времени, – расскажет врач-сомнолог эксклюзивно для "Сегодня".

Сюжет Василия Богайчика Видео: Сегодня

Хорошо выспаться – мечта киевлянки Ольги. У нее плотный график на работе – с утра до позднего вечера. А недосыпание стало хроническим. Ольга ложится спать примерно в два часа ночи, а встает не позднее чем в шесть-семь утра. Она пыталась засыпать раньше, но на работе завал, поэтому засиживается допоздна.

"Вчера в половине двенадцатого ночи мне приходит сообщение от коллеги: "Оля, много восклицательных знаков, ты мне срочно нужна". И с этим у меня просто не получается ложиться рано. И так же не получается вставать позже, для того чтобы спать восемь часов", – рассказывает девушка.

От недосыпания истощается мозг, страдают иммунитет, память и сосредоточенность. Снижается физическая и умственная активность. Есть и другие проблемы, предостерегают медики.

Как правильно спать и почему важно высыпаться Фото: Pexels

"Инсульт, инфаркт. Набор веса или психоневрология, депрессия, вялость, раздражительность, снижение работоспособности, снижение выносливости. Снижение иммунитета. Очень частые простудные заболевания", – называет пугающие последствия недосыпания сомнолог Юрий Погорецкий.

Врачи убеждают: несколько лет жизни в таком режиме – и можно ждать проблем со щитовидной железой.

"Коротковременный недосып приводит к активации щитовидной железы, но она для этого должна иметь ресурс – обеспеченность йодом и селеном. Если мы находимся в дефиците этих элементов, то функция щитовидной железы страдает", – предупреждает эндокринолог Наталья Грищенко.

Секрет качественного сна в том, что с 22:00 и до полуночи производится 70% гормона счастья, который защищает от стрессов и преждевременного старения. "Поэтому, если хотите быть счастливыми, сексуальными, красивыми, успешными, талантливыми — начинайте выполнять это правило: с десяти часов мы спим", – говорит сомнолог.

А мечта Ольги – выспаться – почти осуществилась. На работе обустроили капсулы для сна, и теперь она отдыхает в обед. "Ты можешь туда залезть и где-то часок спокойно поспать. После этого действительно легче работается. Иногда когда нет сил, я туда залезаю поспать, и потом становлюсь более продуктивной", – делится Ольга.

Кроме качественного сна, улучшить здоровье и поднять иммунитет помогут также и витамины. Узнайте, какие витамины стоит пропивать осенью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться