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Как правильно ухаживать за кожей в холодное время: советы косметологов

На зиму обязательно надо изменить домашний уход

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44

С наступлением холодов самое время позаботиться о лице, говорят косметологи. Изменение температур, кондиционеры и отопление не идут на пользу коже. Вашему вниманию советы экспертов, как правильно подобрать уход и косметические процедуры.

Сейчас есть довольно популярная и эффективная процедура, которую часто используют в косметологии – криомассаж. Процедура с использованием жидкого азота помогает при проблемной коже, расширенных порах, шрамах постакне и глубоких морщинах.

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Косметологи говорят, что именно в холодное время года пилинги безопасны. А вот летом их делать не рекомендуют, потому что они высушивают кожу и провоцируют появление пигментных пятен. Криомассаж – процедура обеззараживающая, противовоспалительная и запускает иммунные процессы кожи.

Но главное, что рекомендуют косметологи в холодное время года, это увлажнять кожу различными масками или насыщать гиалоурановой кислотой. А еще на зиму обязательно надо изменить домашний уход.

"Если вы летом использовала средства для жирной кожи, то сейчас уже нужно использовать для нормальной, для комбинированной кожи. Если у вас кожа сухая, то уже нужно переходит на какие то сыворотки, более концентрированные", – говорит косметолог Анна Галицын.

Делайте увлажняющие маски
Делайте увлажняющие маски
Фото: Pexels

Эксперты также рекомендуют использовать пену вместо геля для умывания, а увлажняющие кремы заменить на питательные, чтобы они не замерзали на морозе. А если кожа жирная – перейдите на химические пилинги, которые нормализуют количество кожного сала, мягко отшелушивают и нормализуют тон кожи.

Если же кожа сухая, тогда нужно переходить на масла и увлажняющие сыворотки. А для чувствительной – хорошо подойдет детский крем.

Тем временем мы составили ТОП-10 продуктов для молодости кожи.

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здоровье лицо уход
Источник: Сегодня
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