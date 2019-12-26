Как правильно выбирать витамины

Какие витамины нужны детям, женщинам, пожилым людям и курильщикам

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Покупая красивые коробочки с витаминами, мы надеемся, что наше самочувствие сразу улучшится, все без всяких усилий придет в норму, волосы станут густыми и пышными.

Недаром реклама обещает нам волшебные перемены к лучшем... Реальность, увы, не так хороша, как глянцевые рекламные листки. Да, никто не станет спорить, что витамины и микроэлементы необходимы для поддержания здоровья. Они помогают нам предотвратить такие серьезные неприятности как остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и аномалии развития.

Как правильно запасаться витаминами. Смотрите в нашем сюжете.

Очень многие из нас страдают от недостатка необходимых веществ в питании – особенно женщины, дети и пожилые люди. Однако большая часть витаминов и микроэлементов, поглощаемых нами в полной уверенности в их благотворном эффекте, попросту смывается в унитаз. Если вы принимаете больше витаминов, чем вам необходимо, избыток проходит транзитом через ваше тело и выделяется с мочой.

Чтобы этого не случилось, нужны минимум знаний и сознательный подход к выбору препарата. О правильном выборе витаминов нам расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Витамины: в еде или таблетках

Главный принцип: сперва пища, потом добавки. Никакие препараты не заменят правильного пищевого баланса! Прием витаминов из коробочки должен дополнять рациональную диету, а не служить оправданием беспорядочного питания.

Не переусердствуйте: прием чрезмерных доз любых веществ может привести к нежелательным последствиям. Избыток некоторых витаминов и микроэлементов может быть опасным для печени и почек, нарушать обмен веществ в организме, ослаблять действие лекарств. В большинстве случаев оптимальным решением является комплекс поливитаминов и микроэлементов с содержанием отдельных компонентов в количестве, не превышающем РДД (рекомендуемая дневная доза).

С осторожностью относитесь к "специальным" комплексам. Сейчас фармацевтическая индустрия выпускает массу препаратов, ориентированных на отдельные органы (например, глаза, вены или простату), конкретные проблемы (импотенция, больное сердце) или отдельные возрастные группы. Эти препараты могут стоить вдвое больше "обычных" поливитаминов, однако их эффективность, увы, редко подтверждается достоверными исследованиями.

Прислушивайтесь к совету специалиста. Вам могут настоятельно рекомендовать разные препараты ваши друзья, соседи. Относитесь к этим советам критически (особенно если они исходят от тех, кто предлагает вам купить расхваливаемый препарат) и помните: никто не даст лучшего совета, чем врач.

В некоторых случаях витамины и микроэлементы исключительно необходимы, и их прием дает достоверный положительный эффект.

Витамины для беременных

Фолиевая кислота предотвращает врожденные дефекты плода. Но эффект достигается, только тогда, если витамин принимают на очень ранних стадиях беременности, практически тогда, когда женщина еще не знает о том, что беременна. Ежедневно нужно принимать 400 мкг фолиевой кислоты и стремиться получать это важное вещество с пищей (печень, салат, баклажаны, крыжовник). В период же беременности и кормления резко возрастает потребность в витаминах и микроэлементах элементах. Ваш врач посоветует вам какой именно комплекс для вас лучше всего.

Баклажан – кладезь фолиевой кислоты Фото: Pixabay

Витамины для пожилых людей

По мере старения потребность организма в калориях снижается, потребность в витаминах растет. Возрастные изменения, например, снижение кислотности желудочного сока, затрудняют усвоение некоторых питательных веществ. Особенно это касается витамина В 12 . К примеру, Национальная Академия наук США рекомендует всем, чей возраст превышает 50 лет, принимать витаминные комплексы, содержащие В 12 , или употреблять в пищу продукты, обогащенные этим витамином.

Старые люди в возрасте старше 70 лет нуждаются в большем количестве витамина D, нежели обычно содержат поливитамины (600 МЕ вместо 400 ME). Этот витамин поступает в организм с молоком, жирной рыбой (лосось, сардины). Часто витамин D выпускается в комплексе с кальцием, что особенно важно для тех, кто не пьет молока или проживает в местности, где зимой редко бывают солнечные дни.

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Витамины для детей

Заботливые родители часто беспокоятся не нуждаются ли их дети в витаминных добавках? Те, кто питается правильно, – не нуждаются. Но, если смотреть правде в глаза, много ли таких детей? Стоит поддержать здоровые ребенка витаминами, если: ему недостает железа (низкий гемоглобин); ребенок очень переборчив в пище и не ест фруктов и овощей; ест только ограниченный набор блюд. Для здоровых зубов необходим фтор. Педиатр посоветует, сколько его нужно вашему ребенку. Только не забывайте, что держать витамины стоит подальше от детей!

Витамины для вегетарианцев

Некоторые жизненно важные для организма вещества, в частности кальций, железо, цинк и витамин В 12 , практически невозможно получить в достаточном количестве, придерживаясь вегетарианской диеты (особенно, если она исключает молоко и яйца). Поэтому необходимо принимать комплексные поливитамины.

Тем, кто не пьет молока, стоит позаботиться о костях, принимая витамин D и 1000-1200 мг кальция ежедневно.

Тем, кто в стрессовом состоянии

Часто, реагируя на стресс, люди "налегают" на калорийную тяжелую пищу. Они еще больше осложняют свое положение, злоупотребляя крепким чаем, кофе. Следствием, в крайних случаях, может стать гиповитаминоз и недостаток микроэлементов. Если к тому же головные боли, вызванные стрессом, вынуждают вас часто принимать аспирин, значит вам следует увеличить потребление витамина С.

Для курящих и тех, кто часто пьет алкоголь

Если вы часто употребляете алкоголь, ваш организм особенно нуждается в некоторых витаминах. Это в первую очередь относится к витаминам группы В. Их эффект усиливается при одновременном потреблении, поэтому следует предпочесть их прием в комплексе. Алкоголь разрушает витамин С в организме, поэтому следует увеличить прием аскорбиновой кислоты. То же относится и к курильщикам – им особенно нужны повышенные количества витаминов группы В и витамина С.

Витамины для трудоголиков

Часто причина усталости – переутомление или недосыпание из-за чрезмерной работы. Однако усугублять состояние может неправильное питание, обедненное веществами, обеспечивающими энергию. Недостаток железа и вызываемая им анемия также способствуют упадку сил.

Апельсины содержат антиоксиданты Фото: freepik.com

В первую очередь это касается женщин в период месячных (особенно, если выделения обильные). В этом случае рекомендуется принимать препараты железа. Нельзя забывать и о необходимости регулярного употребления в пищу сложных углеводов (они являются источником энергии – высококалорийным горючим для организма). Не лишними будут цитрусовые и витамин С, но только не "смывайте" их кофе и чаем – иначе полезные вещества не усвоятся.

Усталость может быть результатом гиповитаминоза, особенно у тех, кто ограничивает калорийность пищи и для этого отказывается от хлеба и каш. Столь популярное сейчас повышение доли грубо волокнистых продуктов в питании (сырые овощи, зерновой хлеб) тоже может снизить усвояемость питательных веществ, в том числе железа, кальция и цинка. Недостаток селена и магния также бывает причиной упадка сил, хотя и встречается реже.

Витамины при климаксе

Для женщин в этот период жизненно важен прием кальция и витамина D, чтобы сохранить крепкие кости. А кроме того, магний рекомендуется всем женщинам старше 50, особенно курящим и хрупкого телосложения, для которых велик риск остеопороза. Если болят суставы, стоит принимать селен и рыбий жир.

Витамины для красоты

Потрескались губы – возможно, недостает витаминов группы В и витамина С. Недостаток последнего может приводить к появлению лопнувших сосудиков на лице и кровоточивости десен. Недостаток железа и цинка – вероятная причина безжизненных волос и слоящихся ногтей. Учтите, алкоголь и кальций подавляют усвоение цинка и железа. Парадоксально, но слишком много цинка и железа – тоже плохо, они подавляют усвоение друг друга.

Запомните общее правило: принимайте витамины с пищей и запивайте большим количеством воды.

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