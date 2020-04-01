Как обеспечить котенку комфортную жизнь в новом доме
Весной многие решают взять домой котенка. Вот что рекомендуют эксперты – фелинологи Royal Canin тем, кто хочет стать по-настоящему ответственным владельцем домашнего любимца.
- Ответственность владельцев перед животным
Прежде чем приобрести котенка, будущие владельцы должны понимать: готовы ли они к новому жителю в своем доме, а также имеют ли время и финансовые средства для заботы о новом питомце.
- Место приобретения животного
Владельцы должны убедиться, что они приобретают своего котенка в месте, где к нему ответственно относились, а также знать, в какой среде котенок был воспитан.
- Знакомство с новым домом
Котят следует знакомить с их новым домом постепенно, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности.
- Размещение
Им понадобится тихая комната, чтобы привыкание к новому месту прошло максимально быстро.
- Процесс социализации должен начинаться как можно раньше – в идеале, до двухмесячного возраста.
- Кошки и дети
Котята отлично помогают обучать детей ответственности и уходу за животными. Владельцы должны знать, что за детьми нужно внимательно следить, когда они находятся рядом с котенком, поскольку они могут случайно навредить животному.
Известно, что кошки являются самостоятельными существами, но они также способны создавать прочные связи со своими хозяевами.
- Дом, где живут несколько животных
Владельцы должны принимать особые меры предосторожности, когда заводят новых домашних животных. Знакомство должно происходить в нейтральной обстановке. Обязательно должны быть предусмотрены отдельные места для сна и приема пищи котенка. Важно, чтобы питомец имел место, где он может спрятаться и чувствовать себя в безопасности.
- Язык тела
Кошки особенно чувствительны к отношению своего владельца и к тону его голоса. Они также издают различные звуки, такие как мурлыканье, рычание, шипение и мяуканье, которые указывают на их настроение и эмоциональное состояние.
- Обеспечение безопасной среды обитания для котенка
Поскольку кошки любознательны по своей природе, они всегда хотят исследовать свое новое окружение, поэтому владельцы должны подготовить свой дом так, чтобы их новые домашние животные могли свободно передвигаться, не причиняя себе вреда.
- Уютный дом
Несмотря на то, что кошки известны своей природной независимостью, они особо трепетно заботятся о своем пространстве и месте для сна, которое должно быть изолировано и находиться вблизи источника тепла.
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