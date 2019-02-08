Как правильно взвешиваться, чтобы узнать свой точный вес

Узнайте, когда нужно становиться на весы

15% украинцев страдают от ожирения, и по этому показателю мы на 14-м месте в мире. Такие данные называют во Всемирной организации здравоохранения. В тройке лидеров – турки, мальтийцы и британцы. Зато в Монако вообще не знают, что такое лишние килограммы.

Тем, кто решил похудеть, диетологи советуют прежде всего правильно взвешиваться. Ведь именно строгий контроль за весом поможет увидеть прогресс. Впрочем, взвешиваться слишком часто тоже не хорошо. Если мы будем вставать на весы каждый день, у нас может развиться психологическая зависимость.

Как правильно взвешиваться, объясняет диетолог Евгения Крылова. Она использует профессиональный прибор за несколько сотен долларов. Он не только определяет вес, но и процент жира, воды и мышечной массы в организме, а также биологический возраст.

"Взвешиваться лучше всего утром, на голодный желудок, и желательно раздетым. Знание своего веса в начале дня очень важно при похудении. Иначе вы будете истощать организм диетами, а точного результата не зафиксируете", – советует диетолог.

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Но будет ли корректными показатель дешевых весов? Фитнес-тренер Вадим Акимин предостерегает: погрешность вполне возможна. Поэтому важно ставить весы на ровную поверхность, то есть кафель или дерево. Потому что ковер или резиновое покрытие могут искажать показания.

Но если весы вызывают стресс, от них лучше вообще отказаться, а вместо этого пользоваться сантиметровой лентой.

"По сантиметровой ленте очень хорошо видно, насколько уменьшаются объемы. Ведь во время похудения объем тела может снижаться даже быстрее, чем масса", – говорит диетолог Евгения Крылова.

Напомним, ранее мы сообщали, что будет, если питаться только бутербродами.

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