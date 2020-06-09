Как правильно заниматься в спортзале, чтобы не заразиться коронавирусом: ответ доктора Комаровского

Эксперт пояснил, какие нормы предосторожности должны быть выполнены в тренажерных залах

Карантин в Украине продлили до 22 июня, но с 5 июня, снова ослабили карантин и отменили очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновлении авиасообщения как внутри страны, так и за границу. В то же время, о том, как правильно себя вести в общественных местах говорят много, а вот о правилах безопасности в спортзалах, которые открыли с 1 июня – мало.

Как правильно заниматься в спортзале, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал в своем Instagram доктор Евгений Комаровский.

По словам доктора, с тренажерным залом все очень плохо:

Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей.

Во-вторых, люди в спортзале все время потеют и все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения.

"И я еще не видел ни одного спортзала в нашей стране, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности. 18 градусов — да нигде, дышать нечем! И когда ты обращаешься к руководству спортзала и спрашиваешь, почему у вас дышать нечем, знаете, что они отвечают? "Если у нас будет 18 градусов, к нам не будут ходить, потому что холодно"", – рассказывает Комаровский.

Как правильно заниматься в спортзале, чтобы не заразиться коронавирусом Фото: Pixabay

Доктор поясняет, что если в зале не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, то ходить туда незачем.

"Это же прямой способ заболеть. Опять-таки, как правило, люди, которые ходят в тренажерные залы — это молодые и активные люди, которые любят общаться, рисковать и путешествовать", – говорит доктор.

В то же время Комаровский утверждает, что если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то вы можете тренироваться без существенного риска заражения.

Открытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов – смотрите видео:

"А если все же опасаетесь, то лето вам в помощь — множество тренажеров есть на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер при смене снарядов", – подытожил он.

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