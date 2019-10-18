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Как предотвратить близорукость: простой совет ученого

Оказалось, что чтение не влияет на развитие близорукости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Чтение не влияет на развитие близорукости
Чтение не влияет на развитие близорукости
Фото: stocksnap.io

Близорукость – это дефект зрения, при которой человек вблизи видит хорошо, а вдали – плохо. Существует миф, что близорукость появляется, если человек много и при неправильных условиях читает. Ранее мы писали про популярный метод спасти зрение: все риски лазерной коррекции. Но проблема близорукости оказалась в другом – в количестве времени, которое люди проводят на улице. В Сеуле, где школьники проводят менее часа на улице, близорукость до 95%, а вот в Австралии, где дети гуляют более трех часов, только треть 17-летних близоруки. Таким образом, все просто – чем больше во дворе, тем меньше близорукости, сообщил в Facebook врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

Про популярные мифы близорукости – смотрите видео:

Он рассказал про единственно работающий способ предотвращения близорукости.

По его словам многие ученые еще давно заметили, что близорукость связана со временем пребывания на улице. Кто-то приписывал защитный эффект общему уровню освещенности, кто-то физической активности, кто-то спектральным особенностям солнечного света. В конечном счете правы оказались последние.

"Дело в том, что в светодиодном свете практически полностью отсутствуют волны 290-420 нм. Даже в лампе накаливания они есть в небольшом количестве (свеча, солнце и лампа накаливания – это непрерывный спектр, все остальное – дискретный спектр). Для активации защитного действия дофамина в сетчатке нужны волны именно такого спектра", – пояснил Андрей.

То есть самые действенные механизмы – это солнце и дофамин. В сетчатке есть свои дофаминовые нейроны и чем выше уровень дофамина, тем меньше риск близорукости. "Дофамин является тем фактором, который тормозит фибробласты и останавливает избыточный рост глазного яблока. Ученые даже вывели мышей со сниженным дофаминов в сетчатке, у которых развивается миопия безо всякого чтения. Активация дофаминовых D2-рецепторов предотвращает развитие близорукости, а препараты, снижающие уровень дофамина, снижают и защитный эффект света", – пояснил ученый.

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Но Беловешкин отметил, что не только свет имеет значение. Очень интересным и неожиданным оказался факт, что дофаминовая активность сетчатки связана и дофамином мозга.

"Это значит, что падение дофамина у подростков (вынужденная поза, скучные задания и др.) могут усугублять прогрессирование дофамина. Неожиданным фактом оказалось, что измеряя активность сетчатки (электроретинография), мы получаем данные, отражающие дофаминовую активность мозга", – говори Андрей.

В экспериментах, 40-минутная активность вне школы привела к 25% снижению числа заболевших близорукостью в течении трех лет.

"Финальный совет такой – не менее трех часов в день на улице! Поэтому веселье на свежем воздухе – это лучший научный способ профилактики близорукости и замедления ее прогрессирования", – подытожил Беловешкин.

Тем временем мы выяснили, как кофе влияет на организм человека.

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