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Как предотвратить простудные и вирусные заболевания у детей?

Проще предупредить болезни, чем потом их лечить, особенно в случае осложнений

Простуда, грипп и подобные вирусные заболевания приносят много проблем: насморк, кашель, температуру, слабость. Труднее всего детям, иммунитет которых еще не приспособился к борьбе с серьезными заболеваниями.

Важность профилактики в любой период года

Когда малышей отдают в детский сад, где они общаются с десятками сверстников, заражение вирусными инфекциями является практически неизбежным. Единственное, что могут сделать родители — принимать профилактические меры, благодаря которым ребенок будет реже болеть.

Рекомендации по укреплению защитных сил детского организма

Основа профилактики простудных и вирусных инфекций – ведение здорового образа жизни и соблюдение правил гигиены:

прогулки: при нахождении на свежем воздухе ребенок насыщает свой организм кислородом и выполняет естественную "гимнастику" дыхательной системы,

закаливание: такие занятия являются эффективной тренировкой системы терморегуляции и иммунитета. Только без фанатизма (особенно в отношении детей);

проветривание и уборка дома: ежедневное проветривание комнат по 10-15 минут, а также регулярная влажная уборка;

сбалансированное питание: растущему организму необходимы витамины и полезные минералы (мясо, фрукты, овощи, орехи и т.д.).

Для укрепления иммунитета компания Хеель предлагает препараты, которые эффективно и безопасно защищают иммунную систему детей и взрослых.

Особые условия при коронавирусной инфекции

Ежедневно во всем мире тысячи людей заражаются новым инфекционным заболеванием с названием "коронавирус", которое более опасно, чем простой грипп, и может привести к летальному исходу. В условиях непростой эпидемиологической ситуации важно всем соблюдать профилактические меры:

● мыть руки после каждого выхода на улицу;

● стараться не трогать лицо руками;

● как можно чаще пить теплую или горячую воду;

● сохранять спокойствие, не зацикливаться на негативных моментах.

Соберите домашнюю аптечку с учетом наличия в ней противовирусных препаратов. Последние существенно облегчат жизнь вам и вашему ребенку.

● Энгистол в форме таблеток. Его используют для профилактики любых вирусных заболеваний. Во время эпидемии следует принимать по 2 таблетки в день. Если ребенок контактировал с больным, лучше увеличить дозу до 3-х таблеток.

● Грипп-Хеель. Их используют для профилактики гриппа и аналогичных ему состояний. Их следует принимать также как и Энгистол — 2 таблетки в день во время эпидемии и 3 – для тех, кто контактировал с больным. Препарат стоит использовать только, если ваш ребенок достиг шестилетнего возраста.

● Лимфомиозот. Капли улучшают работу лимфатической системы, чтобы освободить от шлаков внутренние ткани.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы укрепите свой иммунитет, иммунитет своих детей и близких. Крепкий иммунитет – надежная защита от возможных вирусных заболеваний.

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