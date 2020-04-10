Как предотвратить простудные и вирусные заболевания у детей?
Проще предупредить болезни, чем потом их лечить, особенно в случае осложнений
Простуда, грипп и подобные вирусные заболевания приносят много проблем: насморк, кашель, температуру, слабость. Труднее всего детям, иммунитет которых еще не приспособился к борьбе с серьезными заболеваниями.
Когда малышей отдают в детский сад, где они общаются с десятками сверстников, заражение вирусными инфекциями является практически неизбежным. Единственное, что могут сделать родители — принимать профилактические меры, благодаря которым ребенок будет реже болеть.
Основа профилактики простудных и вирусных инфекций – ведение здорового образа жизни и соблюдение правил гигиены:
- прогулки: при нахождении на свежем воздухе ребенок насыщает свой организм кислородом и выполняет естественную "гимнастику" дыхательной системы,
- закаливание: такие занятия являются эффективной тренировкой системы терморегуляции и иммунитета. Только без фанатизма (особенно в отношении детей);
- проветривание и уборка дома: ежедневное проветривание комнат по 10-15 минут, а также регулярная влажная уборка;
- сбалансированное питание: растущему организму необходимы витамины и полезные минералы (мясо, фрукты, овощи, орехи и т.д.).
Для укрепления иммунитета компания Хеель предлагает препараты, которые эффективно и безопасно защищают иммунную систему детей и взрослых.
Ежедневно во всем мире тысячи людей заражаются новым инфекционным заболеванием с названием "коронавирус", которое более опасно, чем простой грипп, и может привести к летальному исходу. В условиях непростой эпидемиологической ситуации важно всем соблюдать профилактические меры:
● мыть руки после каждого выхода на улицу;
● стараться не трогать лицо руками;
● как можно чаще пить теплую или горячую воду;
● сохранять спокойствие, не зацикливаться на негативных моментах.
Соберите домашнюю аптечку с учетом наличия в ней противовирусных препаратов. Последние существенно облегчат жизнь вам и вашему ребенку.
● Энгистол в форме таблеток. Его используют для профилактики любых вирусных заболеваний. Во время эпидемии следует принимать по 2 таблетки в день. Если ребенок контактировал с больным, лучше увеличить дозу до 3-х таблеток.
● Грипп-Хеель. Их используют для профилактики гриппа и аналогичных ему состояний. Их следует принимать также как и Энгистол — 2 таблетки в день во время эпидемии и 3 – для тех, кто контактировал с больным. Препарат стоит использовать только, если ваш ребенок достиг шестилетнего возраста.
● Лимфомиозот. Капли улучшают работу лимфатической системы, чтобы освободить от шлаков внутренние ткани.
Придерживаясь этих рекомендаций, вы укрепите свой иммунитет, иммунитет своих детей и близких. Крепкий иммунитет – надежная защита от возможных вирусных заболеваний.
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