Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить лавандовый лимонад, который поможет справиться с головными болями и тревожностью

Такой напиток не только порадует вкусом, но и принесет пользу здоровью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Лавандовый лимонад
Лавандовый лимонад
Фото: Pinterest

Не секрет, что наша жизнь может быть невероятно стрессовой. Мы постоянно находимся в состоянии спешки на работе, занимаемся семейными вопросами и стараемся выделить немного времени на себя. Из-за хронического напряжения у многих людей нарушается режим сна.

Смотрите видео, как справиться с офисным стрессом:

Если вы не хотите лечить бессонницу медикаментозными методами, обратите внимание на лавандовое масло. Оно обладает седативными свойствами, снижает тревожность и замедляет пульс. Кроме того, эфирное масло лаванды имеет антидепрессивные качества и помогает быстрее уснуть.

Употребление домашнего лавандового лимонада поможет смягчить множество симптомов, включая:

  • головную боль
  • депрессию и/или беспокойство
  • высокое кровяное давление
  • бессонницу или трудности со сном

Лаванда обладает рядом других полезных свойств: убивает микробы, снимает воспаление, облегчает мышечные судороги, обезболивает и очищает кровь. 

Лавандовый лимонад

Лавандовый лимонад
Лавандовый лимонад
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 1 чашка сырого меда
  • 12 чашек чистой воды
  • 1 капля эфирного масла лаванды
  • 6 лимонов
  • веточки лаванды для подачи (при желании)

Рецепт приготовления:

  1. Очистите лимоны и выдавите из них сок.
  2. Тщательно перемешайте все ингредиенты и охладите.
  3. Попробуйте, и по желанию добавьте больше воды или меда, если это необходимо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как снять стресс с помощью лунного молока.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт полезного завтрака: яичница-болтунья по-средиземноморски Простой рецепт к чаю: песочные квадратики с лимонной начинкой Рецепт карри из курицы с перцем и кокосовым молоком Весенний салат из спаржи, зеленого горошка и яиц
лимонад рецепт лимон лаванда
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

Популярные статьи

Сегодня, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Сегодня, 07:48Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

Вчера, 13:35Техно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:09Fun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Солнцев: «Таких, как Водонаева, жгли на кострах по доносу жен»
Солнцев: «Таких, как Водонаева, жгли на кострах по доносу жен»
Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время
Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь