Как приготовить лавандовый лимонад, который поможет справиться с головными болями и тревожностью

Такой напиток не только порадует вкусом, но и принесет пользу здоровью

Лавандовый лимонад Фото: Pinterest

Не секрет, что наша жизнь может быть невероятно стрессовой. Мы постоянно находимся в состоянии спешки на работе, занимаемся семейными вопросами и стараемся выделить немного времени на себя. Из-за хронического напряжения у многих людей нарушается режим сна.

Смотрите видео, как справиться с офисным стрессом:

Если вы не хотите лечить бессонницу медикаментозными методами, обратите внимание на лавандовое масло. Оно обладает седативными свойствами, снижает тревожность и замедляет пульс. Кроме того, эфирное масло лаванды имеет антидепрессивные качества и помогает быстрее уснуть.

Употребление домашнего лавандового лимонада поможет смягчить множество симптомов, включая:

головную боль

депрессию и/или беспокойство

высокое кровяное давление

бессонницу или трудности со сном

Лаванда обладает рядом других полезных свойств: убивает микробы, снимает воспаление, облегчает мышечные судороги, обезболивает и очищает кровь.

Лавандовый лимонад

Лавандовый лимонад Фото: Pinterest

Ингредиенты:

1 чашка сырого меда

12 чашек чистой воды

1 капля эфирного масла лаванды

6 лимонов

веточки лаванды для подачи (при желании)

Рецепт приготовления:

Очистите лимоны и выдавите из них сок. Тщательно перемешайте все ингредиенты и охладите. Попробуйте, и по желанию добавьте больше воды или меда, если это необходимо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как снять стресс с помощью лунного молока.

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