Как приготовить лавандовый лимонад, который поможет справиться с головными болями и тревожностью
Такой напиток не только порадует вкусом, но и принесет пользу здоровью
Не секрет, что наша жизнь может быть невероятно стрессовой. Мы постоянно находимся в состоянии спешки на работе, занимаемся семейными вопросами и стараемся выделить немного времени на себя. Из-за хронического напряжения у многих людей нарушается режим сна.
Смотрите видео, как справиться с офисным стрессом:
Если вы не хотите лечить бессонницу медикаментозными методами, обратите внимание на лавандовое масло. Оно обладает седативными свойствами, снижает тревожность и замедляет пульс. Кроме того, эфирное масло лаванды имеет антидепрессивные качества и помогает быстрее уснуть.
Употребление домашнего лавандового лимонада поможет смягчить множество симптомов, включая:
- головную боль
- депрессию и/или беспокойство
- высокое кровяное давление
- бессонницу или трудности со сном
Лаванда обладает рядом других полезных свойств: убивает микробы, снимает воспаление, облегчает мышечные судороги, обезболивает и очищает кровь.
Лавандовый лимонад
Ингредиенты:
- 1 чашка сырого меда
- 12 чашек чистой воды
- 1 капля эфирного масла лаванды
- 6 лимонов
- веточки лаванды для подачи (при желании)
Рецепт приготовления:
- Очистите лимоны и выдавите из них сок.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и охладите.
- Попробуйте, и по желанию добавьте больше воды или меда, если это необходимо.
Напомним, ранее мы рассказывали, как снять стресс с помощью лунного молока.
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