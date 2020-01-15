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Как продлить молодость и долголетие: пять секретов

Находясь в постоянной гонке за чем-то более красивым и дорогим вы рискуете перестать радоваться жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
Пять секретов долголетия
Пять секретов долголетия
Фото: stocksnap.io

Чтобы прожить долгую жизнь не обязательно прибегать к каким-то невероятным процедурам, достаточно просто знать пять очень простых и доступных каждому методов долголетия.

Рецепты долголетия – смотрите видео:

1. Позитивный настрой

В жизни каждого человека происходят события, которые заставляют постоянно куда-то спешить, бежать, а еще стресс и проблемы также никто не отнимал. И все же, если вы хотите жить дольше – научитесь искать во всем позитивные моменты. Ведь давно известно, что счастливые люди живут дольше, а их жизнь более полноценна.

2. Чувство юмора

Несмотря на проблемы и стресс, постарайтесь не ходить с мрачным лицом и не воспринимайте все слишком серьезно. Постарайтесь относиться к событиям в вашей жизни с долей иронии, освободитесь от того, что вас угнетает и вы увидите, что вам станет легче и спокойнее жить.

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3. Практикуйте умеренность

Находясь в постоянной гонке за чем-то лучшим, большим, более красивым и дорогим, вы рискуете потерять все и перестать радоваться жизни. Практикуйте умеренность – чем реалистичнее будет ваша цель, тем вы сможете быстрее ее добиться, и тем больше у вас будет времени, чтобы насладиться результатом. Применяйте это правило и к вашему образу жизни, тогда вам будет легче жить и вы не будете вредить себе.

4. Тренируйте свой мозг

Ученые давно довели, что если человек постоянно стимулирует работу своего мозга, то он и жить будет дольше. Найдите то, что нравится вам – пойдите на курсы, запишитесь на шахматы, скорочтение или другие активности, которые позволят вам включить в работу свой мозг, который поможет и телу оставаться здоровым как можно дольше.

5. Следите за питанием

Чтобы жить дольше важно следить за тем, что вы едите и сколько. Самой полезной в этом плане считается средиземноморская диета. В ней много фруктов, овощей, рыбы и полезных жиров. Возьмите ее себе на вооружение.

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