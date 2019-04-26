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Как продлить молодость кожи: крем с SPF и средства для умывания с правильным PH

Откажитесь от сахара и ешьте витамин С

Ионычева Наталия
Сегодня, 15:35
Молодость кожи помогут кремы с защитой от ультафиолета
Молодость кожи помогут кремы с защитой от ультафиолета
Фото: Pixabay

Выглядеть на пятерочку женщины, конечно, хотят всегда. Но есть на протяжении года несколько периодов, когда это желание обостряется. Один из них – весна. 

Как стереть несколько годков с лица, нам рассказали Оксана Терпеливец, дерматолог-косметолог, главный врач клиники, и Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог высшей категории. Первый заметный результат можно будет увидеть через 3-4 недели – но при условии, что советам вы будете следовать ежедневно.

Мыло для умывания с PH 5,5-5,6 

Сейчас модно умываться смягченными средствами, мол, они не пересушивают кожу. Но в щелочной среде, которую они формируют на коже, инфекции типа стафилококка или стрептококка размножаются в геометрической прогрессии: возбудители боятся как раз кислотной среды, и "умная" кожа априори создает кислотный барьер. 

Подхватить инфекции можно из пыли, брошенной в лицо порывами ветра. А у кого-то они живут на коже, сдерживаемые лишь местными иммунными факторами, которые синтезируются благодаря кислой среде. Потому результат такого ощелачивания – локальные воспалительные процессы на коже, появление прыщей и черных точек.

Умываться необходимо средством, которое и не ощелачивает, и не закисляет – с pH в пределах 5,5-5,6 (см. цифры на упаковке).

Нужны крем SPF от 50 и кефир

Купите крем с защитой от солнца
Купите крем с защитой от солнца
Фото: Depositphotos

Палящие солнечные лучи обезвоживают кожу, а ультрафиолет ведет к образованию свободных радикалов. Кроме того, защищаясь от него, эпидермис утолщается, что затрудняет выход подкожного сала и потоотделение кожи лица. Как следствие, появляются черные точки, угри, жирный блеск. Потому необходимо делать следующее: не выходить на солнце без нанесения солнцезащитного крема с SPF 50; употреблять продукты, содержащие антиоксиданты селен, цинк, молибден (морскую или белокочанную капусту, чеснок, кисломолочку и минеральную воду) – они защитят от действия свободных радикалов.

Фрукты – до обеда и табу на сахар

Сахар вызывает слипание молекул коллагена, и кожа покрывается множеством мелких морщин. Ухудшает выработку коллагена и избыток фруктозы и сахарозы в рационе. Потому в среднем фруктов можно съедать не больше 300 г в день. Кроме того, сахар (фруктовый и рафинированный) в переизбытке ведет к задержке жидкости в организме, а отечность не добавляет лицу красоты. Плюс замедляется ток лимфы. Это приводит к обвислости кожи (в частности появляются мешки под глазами) и ухудшает венозный отток. В результате голодающие клетки эпидермиса хуже регенерируются и исчезает румянец. Отечность провоцируют и такие продукты, съеденные во второй половине дня: фрукты, каши, перец, баклажан и помидор.

Витамин С внутрь и снаружи

Чтобы получить красивую кожу, налегайте на цитрусовые
Чтобы получить красивую кожу, налегайте на цитрусовые
Фото: Pixabay

Аскорбиновая кислота улучшает здоровье кожи за счет четырех механизмов. Первый: она является антиоксидантом, потому при внутреннем употреблении нивелирует действие свободных радикалов, которые старят кожу. Второй: витамин С стимулирует выработку организмом эстрогена. А именно низкий уровень этого женского гормона добавляет лицу женщины изможденности и сероватого оттенка. Третий: она принимает участие в синтезе коллагена – "пружины", делающей кожу упругой, а значит – без морщин. Четвертый: при нанесении на кожу увлажняет ее.

Аскорбиновая кислота не накапливается в организме. Потому ешьте фрукты и овощи красного и желтого цветов ежедневно, так как они наиболее богаты витамином С, и каждый день употребляйте профилактическую дозу таблетированной аскорбиновой кислоты – 100 мг. Для масок на лицо годятся любые кислые фрукты и ягоды: наносите кашицу из них ежедневно на лицо на 15-20 минут.

Нужны мясо, рыба и творог

В рационе должны быть животные белки: три раза в неделю рыба, дважды – мясо, кисломолочные продуты – ежедневно. Они содержат тирозин, из которого образуется меланин, уменьшающий способность кожи поглощать солнечные лучи. Из белков организм получает аминокислоты – кирпичики для создания коллагена, и холестерин – стройматериал для синтеза половых гормонов (того же эстрогена). И, наконец, белковые продукты содержат весь набор минералов.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, какой массаж выбрать, чтобы избавиться от целлюлита. Узнайте, как бороться с целлюлитом на ногах и ягодицах.

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Источник: Сегодня
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