Как продлить жизнь всего за полчаса

Доказано, что процесс старения связан с неблагоприятными изменениями в нервных клетках

Прогулка поможет жить дольше. Фото: pixabay

Ученые пришли к выводу о том, что 30 минут в день достаточно, чтобы добиться эффекта улучшения физического и психологического здоровья человека.

"Ежедневная 30-минутная ходьба помогает продлить молодость. Все потому, что такой вид активности может удлинять такие части ДНК как теломеры", – приводится в издание мнение исследователей по данному поводу.

Ученые отмечают, что в представлении многих людей для достижения хорошей физической формы нужно прилагать много усилий и до седьмого пота заниматься в спортзале. Но в действительности простая ходьба является вполне эффективным средством для поддержания хорошего мышечного тонуса, подчеркивают научные специалисты.

По словам авторов проекта, регулярные 30-минутные прогулки помогают сделать человека более счастливым в сопоставлении с теми, кто ведет сидячий образ жизни.

"Если организму недостаточно движения, то повышается риск развития метаболического синдрома – комплексного нарушения, связанного с изменениями восприимчивости к инсулину, развитием жировой ткани и предпосылками к диабету. Побороть эту проблему могут только регулярные кардионагрузки", – поделились мнением научные эксперты.

Прогулки также снижают развитие с возрастом болезни Альцгеймера, повышают способность к учебе, укрепляют когнитивную функцию мозга. Этот эффект также способствует удержанию молодости – научно доказано, что процесс старения связан прежде всего с неблагоприятными изменениями в нервных клетках главного органа ЦНС.

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