Какая опасность скрывается в некачественных детских игрушках

По статистике, каждая третья игрушка на прилавках содержит вредные для здоровья вещества

В одном из детских магазинов столицы нашли игрушку, содержание свинца в которой превысело норму в 166 раз! Этот результат ошеломил специалистов. Как выбрать качественную и не вредную детскую игрушку – эксперты рассказали эксклюзивно для "Сегодня".

Сюжет Татьяны Лазарчук Видео: Сегодня

Токсичный металл — свинец в огромном количестве нашли в детской машинке на электрическом пульте управления. Даже опытные контролеры были шокированы.

Дмитрий Тихомиров начальник Управления защиты потребителей

"За последние три года мы впервые обнаружили такой уровень содержание свинца в игрушке", – рассказал Дмитрий Тихомиров, начальник Управления защиты потребителей. Также он заявил, что каждый в цепочке поставок несет ответственность за качество игрушек: и распространитель, и импортер. Но наибольшую ответственность несет тот, кто ввел товар в оборот. На импортера вредной игрушки ждет штраф в размере 51 тысяча гривен.

Свинец, объясняют специалисты, опасен именно своим накопительным действием. То есть последствия могут проявиться позже. Это и удушья, и астма, и даже онкологические заболевания.

Как распознать некачественную игрушку? На этот вопрос отвечает Наталья Иваненко, исполнительный директор ГС "Украинская Ассоциация Индустрии Игрушек"

Наталья Иваненко исполнительный директор ГС "Украинская Ассоциация Индустрии Игрушек"

"Например, два грызунка, которые плюс-минус идут в одинаковую цену, но один из них содержит частичную маркировку. Здесь вы не найдете компанию, что изготовила, или ввезла эту игрушку. Мы не знаем, какой химический состав имеет данный пластик или эта жидкость внутри игрушки", – приводит пример Наталья.

По статистике, каждая третья игрушка на прилавках содержит вредные для здоровья вещества. Чтобы обезопасить малышей, выбирайте игрушки, на которых указано название и адрес производителя и импортера.

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