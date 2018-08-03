Как разбудить сексуальную энергию партнера: ответы психологов и сексопатологов

Как раскрыть свою сексуальность и заменить травмирующе воспоминания счастливыми

Задумывались ли вы когда-нибудь, в чем заключается сексуальность? Почему одни люди буквально излучают сексуальную энергию и выглядят очень привлекательными для противоположного пола, а другие наоборот — хоть симпатичны внешне, но совершенно не сексапильны?

"Сегодня" разобралась во всех этих вопросах, а также выяснила, что делать, если за нежеланием предаваться интимной близости стоят сексуальные травмы, и как разбудить свою сексуальную энергию. Наши эксперты: Ирина Сирык — психолог, специалист в области системных процессов личности, и Николай Бойко — врач высшей категории, сексопатолог, андролог, доктор мед. наук, профессор.

Сексуальная энергия: нужен массаж и танцы

Термин "сексуальная энергия" признается не всеми специалистами. Например, в официальной медицине он вовсе отсутствует. Все потому, что измерить количество этой энергии невозможно. Если с помощью общего анализа крови можно, к примеру, узнать содержание гемоглобина, а с помощью УЗИ посмотреть состояние внутренних органов, то перед "диагностикой" сексуальной энергии наука бессильна.

Но термин широко распространен в среде психологов и эзотериков. "Жизненную энергию можно охарактеризовать как внутреннее чувство наполненности и силы, — говорит Ирина Сирык. — Человек может направить ее в то русло, которое считает нужным. И половая сфера — одна из областей, куда можно адресовать эту энергию".

От чего зависит ее количество у конкретного человека? От многих факторов: питания, занятий спортом, рода профессиональной деятельности. А вот то, сколько вы ее "дозируете" на секс, зависит от отношения к интимной близости в целом, вашего отношения к своему телу и к себе как личности.

По мнению китайцев, жизненная энергия аккумулируется внизу живота, немного ниже пупка. Чтобы "активировать" эту зону, советуют заниматься танцами, йогой, медитацией, творчеством, делать массаж. Но работы с телом недостаточно. Поработайте также с психологическими травмами и запрещающими установками: это поможет лучше понять себя, научит получать удовольствие от секса и приносить его партнеру. Наедине с собой выпишите свои установки по поводу секса и трансформируйте негативные в позитивные. Например, "секс — это стыд" замените на "секс — это праздник".

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Существует множество техник, направленных на раскрепощение тела и раскрытие любви к себе.

"Полезным будет упражнение с отслеживанием собственных эмоций, — рассказывает Ирина Сирык. — Когда в момент близости почувствуете себя неудобно или возникнет стеснение, спросите сами себя: "Что меня останавливает?", "Почему я не могу проявить истинное желание?". Попробуйте найти объективные ответы на эти вопросы. Я подскажу: за такими эмоциями всегда стоит убеждение с запретом. Возможно, у вас были очень консервативные родители и вы росли в среде стереотипов, поэтому "впитали" в себя запрещающие установки. Когда выросли — поняли, что во многих запретах нет смысла, но на уровне подсознания они все равно остались. И как только вы сможете сопоставить эмоцию и убеждение, которое за ней стоит, то легко избавитесь от подобного. Если же самостоятельно сделать не получается — скорее всего, есть травматический опыт. Его надо прорабатывать со специалистом — психотерапевтом".

Важно принять себя

Наверняка вы замечали, что одни люди очень привлекательны для противоположного пола, а другие нет. И далеко не всегда дело во внешних данных. Иногда женщины модельной внешности обделены мужским вниманием, а довольно невзрачные дамы обладают магнетической притягательностью. Специалисты называют таких людей сексапильными.

"В переводе с английского "сексапильный" обозначает половую привлекательность, — рассказывает Николай Бойко. — В чем секрет этой привлекательности? И как ее раскрыть в себе? Как бы ни хотелось это признавать, но прежде всего мы оцениваем внешность. Причем дело не столько в природных данных, сколько в умении подчеркнуть свою половую принадлежность. Например, при виде хорошо сложенной, обаятельной женщины в короткой юбке и с глубоким декольте у мужчины автоматически будут возникать определенные мысли".

Но стоит понимать: внешность — лишь вершина айсберга. Каждый человек подсознательно ставит свои критерии к сексуальному человеку. Например, одни девушки считают сексапильными только харизматичных мужчин, других возбуждают умные парни. Кстати, психологи уверяют: сексуальность во многом еще и внутреннее состояние. Ведь блеск в глазах может подарить только принятие себя.

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Сила конституции

Многие люди ставят знак равенства между сексуальностью и высокой потенцией. На самом деле сексапильный человек не всегда имеет высокий сексуальный потенциал.

"Есть понятие "половая конституция", — говорит Николай Бойко. — Она не зависит от нашей привлекательности, закладывается на генетическом уровне и "устанавливается" под действием сексуального воспитания. Именно она влияет на интенсивность интимной жизни. Чем больше человек хочет предаваться любви и чем больше оргазмов он может испытать за единицу времени, тем выше половая конституция".

Всего выделяют три вида: сильную, среднюю и слабую. При сильной близости хочется ежедневно, при средней — 2—3 раза в неделю, а при слабой — достаточно 1 раза в неделю и даже реже. "Переходы" из одной конституции в другую невозможны.

"Единственное, что можно сделать для гармоничной интимной жизни, — найти партнера с похожим темпераментом. Ведь если половая конституция будет отличаться, это станет причиной ссор в семье", — советует Ирина Сирык.

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Фригидность — не миф

Часто женщины, которых обвиняют в холодности, говорят, что фригидность — это миф, просто мужчина не может их "раскрыть".

"На самом деле термин "фригидность" вполне существует, — говорит Николай Бойко. — Это — общее понятие женской половой слабости, которое указывает на пониженное сексуальное влечение или вовсе отсутствие влечения, снижение возбуждения, аноргазмию, сухость влагалища, болезненные ощущения во время полового акта. В каждом случае есть физиологическая или психологическая причина".

Более того: блокировка возбуждения и влечения на психологическом уровне бывает чаще, чем на физиологическом.

"Если в детстве было совершено какое-нибудь сексуальное насилие над девочкой, это навсегда отпечатается в памяти, — говорит Ирина Сирык. — Чтобы избавиться от последствий и научится получать удовольствие, женщине нужно много работать над собой. Важна поддержка партнера: если мужчина действительно хочет помочь своей любимой "стереть" воспоминания, то должен проявить максимум терпения".