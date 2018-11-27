Как размять мышцы за пять минут: советы фитнес-тренера

Вы можете делать несложные упражнения утром или вечером

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Утренняя зарядка как привычка отошла в прошлое, но размять тело можно даже незаметно для себя. Потягиваться до хруста сразу после пробуждения не стоит – так можно защемить мышцы. А вот размять шею – то, что нужно.

"Делайте обычные наклоны через стороны и круговые движения перед собой. Упражнения можно делать утром на кухне или когда вы чистите зубы", – говорит фитнес-тренер Андрей Стригун.

"Важно делать движения плечами вперед и назад – это упражнение показывает состояние плечевого сустава и его подвижность", – добавил эксперт.

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Можно сделать махи ногами в разные стороны, когда просто стоишь у плиты. А еще – массаж стоп. Для этого достаточно маленький мячик положить на пол и ступней прокатить его от пятки до носка. За пять минут такого массажа после рабочего дня у вас перестанут болеть ноги.

"Это упражнение поможет буквально за пять минут вылечить ногу", – утверждает тренер.

Напомним, ранее Слава Каминская показала свои любимые упражнения для ягодиц. А тренер Марина Узелкова поделилась эффективными упражнениями на пресс.