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Как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция

Кроме спирта, вам понадобятся глицерин и перекись водорода

Анна Педан
Сегодня, 08:36

С прилавков аптек и магазинов исчезли не только медицинские маски, но и антисептики. Всемирная организация здравоохранения выпустила пошаговую рекомендацию, как в домашних условиях сделать действительно эффективный антисептик, который защитит от вирусов и бактерий.

Для изготовления антисептика в домашних условиях вам понадобится: стеклянная или пластиковая емкость с закручивающейся крышкой, мензурки с четким обозначением миллилитров, пластиковая или стеклянная бутылочка с плотной крышкой или распылителем.

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Ингредиенты для антисептика: этанол 96% или изопропиловый спирт 99,8%, глицерин 98% и перекись водорода 3%, охлажденная кипяченая вода или стерильная дистиллированная. Кроме этого, можно добавить любой нетоксичный краситель (чтобы отличать антисептик от других имеющихся у вас жидкостей) и любой другой ингредиент, который не будет опасным при проглатывании (например, несколько капель любого эфирного масла).

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ВОЗ предлагает 2 рецепта на 2 литра.

Рецепт №1:

  • Этанол 96%: 1667 мл
  • Перекись водорода 3%: 83 мл
  • Глицерин 98%: 29 мл

Рецепт №2:

  • Изопропиловый спирт 99,8%: 1503 мл
  • Перекись водорода 3%: 83 мл
  • Глицерин 98%: 29 мл

Фото: Сегодня

Как сделать антисептик

  • Берем стеклянную или пластиковую бутыль объемом 2 литра.
  • Наливаем спирт в емкость до градуированной отметки (этанол – 1667 мл, изопропиловый спирт – 1503 мл).
  • Добавляем 29 мл глицерина.
  • Добавляем 83 мл перекиси водорода с помощью мензурки.
  • Затем в емкость доливаем стерильную дистиллированную или охлажденную кипяченую воду до объема 2 литра.
  • Для предотвращения испарения антисептика, емкость нужно сразу закрыть крышкой или завинчивающейся пробкой.
  • Размешайте раствор путем легкого взбалтывания, если это возможно, или с использованием деревянной лопатки.
  • Сразу же перелейте антисептик в контейнеры для конечного продукта (например, в пластиковые флаконы емкостью 500 или 100 мл).
  • Перед использованием поместите флаконы на карантин на 72 часа. Это даст время для того, чтобы уничтожить споровые формы микроорганизмов, которые могут присутствовать в ингредиентах или во вновь используемых флаконах.

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Глицерин в антисептике используется как увлажнитель кожи. Перекись водорода дезактивирует микробные споры, которые могут быть в растворе. Любые другие добавки, например эфирное масло, должны быть качественными и не опасными при случайном проглатывании. Для отличия от других жидкостей в антисептик может быть добавлено какое-либо нетоксичное красящее вещество. А вот ароматизаторы не рекомендуются из-за риска аллергических реакций.

Напомним, ранее мы писали, как сделать маску в домашних условиях.

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