Как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция
Кроме спирта, вам понадобятся глицерин и перекись водорода
С прилавков аптек и магазинов исчезли не только медицинские маски, но и антисептики. Всемирная организация здравоохранения выпустила пошаговую рекомендацию, как в домашних условиях сделать действительно эффективный антисептик, который защитит от вирусов и бактерий.
Для изготовления антисептика в домашних условиях вам понадобится: стеклянная или пластиковая емкость с закручивающейся крышкой, мензурки с четким обозначением миллилитров, пластиковая или стеклянная бутылочка с плотной крышкой или распылителем.
Ингредиенты для антисептика: этанол 96% или изопропиловый спирт 99,8%, глицерин 98% и перекись водорода 3%, охлажденная кипяченая вода или стерильная дистиллированная. Кроме этого, можно добавить любой нетоксичный краситель (чтобы отличать антисептик от других имеющихся у вас жидкостей) и любой другой ингредиент, который не будет опасным при проглатывании (например, несколько капель любого эфирного масла).
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ВОЗ предлагает 2 рецепта на 2 литра.
Рецепт №1:
- Этанол 96%: 1667 мл
- Перекись водорода 3%: 83 мл
- Глицерин 98%: 29 мл
Рецепт №2:
- Изопропиловый спирт 99,8%: 1503 мл
- Перекись водорода 3%: 83 мл
- Глицерин 98%: 29 мл
- Берем стеклянную или пластиковую бутыль объемом 2 литра.
- Наливаем спирт в емкость до градуированной отметки (этанол – 1667 мл, изопропиловый спирт – 1503 мл).
- Добавляем 29 мл глицерина.
- Добавляем 83 мл перекиси водорода с помощью мензурки.
- Затем в емкость доливаем стерильную дистиллированную или охлажденную кипяченую воду до объема 2 литра.
- Для предотвращения испарения антисептика, емкость нужно сразу закрыть крышкой или завинчивающейся пробкой.
- Размешайте раствор путем легкого взбалтывания, если это возможно, или с использованием деревянной лопатки.
- Сразу же перелейте антисептик в контейнеры для конечного продукта (например, в пластиковые флаконы емкостью 500 или 100 мл).
- Перед использованием поместите флаконы на карантин на 72 часа. Это даст время для того, чтобы уничтожить споровые формы микроорганизмов, которые могут присутствовать в ингредиентах или во вновь используемых флаконах.
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Глицерин в антисептике используется как увлажнитель кожи. Перекись водорода дезактивирует микробные споры, которые могут быть в растворе. Любые другие добавки, например эфирное масло, должны быть качественными и не опасными при случайном проглатывании. Для отличия от других жидкостей в антисептик может быть добавлено какое-либо нетоксичное красящее вещество. А вот ароматизаторы не рекомендуются из-за риска аллергических реакций.
Напомним, ранее мы писали, как сделать маску в домашних условиях.
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