Как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция

Кроме спирта, вам понадобятся глицерин и перекись водорода

С прилавков аптек и магазинов исчезли не только медицинские маски, но и антисептики. Всемирная организация здравоохранения выпустила пошаговую рекомендацию, как в домашних условиях сделать действительно эффективный антисептик, который защитит от вирусов и бактерий.

Для изготовления антисептика в домашних условиях вам понадобится: стеклянная или пластиковая емкость с закручивающейся крышкой, мензурки с четким обозначением миллилитров, пластиковая или стеклянная бутылочка с плотной крышкой или распылителем.

Ингредиенты для антисептика: этанол 96% или изопропиловый спирт 99,8%, глицерин 98% и перекись водорода 3%, охлажденная кипяченая вода или стерильная дистиллированная. Кроме этого, можно добавить любой нетоксичный краситель (чтобы отличать антисептик от других имеющихся у вас жидкостей) и любой другой ингредиент, который не будет опасным при проглатывании (например, несколько капель любого эфирного масла).

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ВОЗ предлагает 2 рецепта на 2 литра.

Рецепт №1:

Этанол 96%: 1667 мл

Перекись водорода 3%: 83 мл

Глицерин 98%: 29 мл

Рецепт №2:

Изопропиловый спирт 99,8%: 1503 мл

Перекись водорода 3%: 83 мл

Глицерин 98%: 29 мл

Фото: Сегодня

Как сделать антисептик

Берем стеклянную или пластиковую бутыль объемом 2 литра.

Наливаем спирт в емкость до градуированной отметки (этанол – 1667 мл, изопропиловый спирт – 1503 мл).

Добавляем 29 мл глицерина.

Добавляем 83 мл перекиси водорода с помощью мензурки.

Затем в емкость доливаем стерильную дистиллированную или охлажденную кипяченую воду до объема 2 литра.

Для предотвращения испарения антисептика, емкость нужно сразу закрыть крышкой или завинчивающейся пробкой.

Размешайте раствор путем легкого взбалтывания, если это возможно, или с использованием деревянной лопатки.

Сразу же перелейте антисептик в контейнеры для конечного продукта (например, в пластиковые флаконы емкостью 500 или 100 мл).

Перед использованием поместите флаконы на карантин на 72 часа. Это даст время для того, чтобы уничтожить споровые формы микроорганизмов, которые могут присутствовать в ингредиентах или во вновь используемых флаконах.

Глицерин в антисептике используется как увлажнитель кожи. Перекись водорода дезактивирует микробные споры, которые могут быть в растворе. Любые другие добавки, например эфирное масло, должны быть качественными и не опасными при случайном проглатывании. Для отличия от других жидкостей в антисептик может быть добавлено какое-либо нетоксичное красящее вещество. А вот ароматизаторы не рекомендуются из-за риска аллергических реакций.

Напомним, ранее мы писали, как сделать маску в домашних условиях.

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