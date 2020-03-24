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Как сделать маску-пилинг дома не хуже, чем в салоне

Узнайте, как эффективно чистить кожу лица в домашних условиях

Ольга Козачок
Сегодня, 18:04

Здоровая, красивая и чистая кожа лица – мечта любой женщины. И чтобы добиться этого результата, нужно подобрать для нее правильный уход. Один из этапов такого ухода за кожей лица – это пилинг. Если у вас нет возможности посетить салон красоты, это не беда. Мы поделимся секретами ухода за кожей, и вы можете сделать пилинг дома, как в салоне, а может быть даже и лучше.

Средства для пилинга в домашних условиях
Средства для пилинга в домашних условиях
Фото: Pexels

Имейте в виду, прежде чем приступать к процедуре пилинга в домашних условиях, следует убедиться, что у вас нет аллергии на компоненты маски – мед, лимон, кислоту и т.д. Сначала сделайте тест, нанеся средство на внутренний сгиб локтя – если через полчаса не появилось раздражения, то все в порядке. Также пилинг нельзя наносить на губы, бородавки и родинки.

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Пилинг для лица дома: рецепты наиболее популярных масок

  • Пилинг лица в домашних условиях с содой

Пищевая сода эффективно отшелушивает и удаляет омертвевшие и ороговевшие клетки дермы, а также обновляет и омолаживает кожу. Она имеет бактерицидное, противогрибковое и антисептическое свойства, благодаря чему способна защитить кожу от воздействия микробов, снижает риск развития дерматологических инфекций, а еще помогает избавляться от прыщей.

Чтобы сделать скраб, добавьте в 1 ст. ложку соды немного теплой воды, чтобы получилась кашица. Нанесите массу активными массирующими движениями на поверхность лица, особое внимание уделяя Т-зоне. Затем поочередно умойтесь теплой и прохладной водой, чтобы сузить поры.

  • Кислотный пилинг в домашних условиях

Такой пилинг – фишка многих салонных процедур. В домашних условиях можно использовать фруктовые кислоты. Такой пилинг способствует отшелушиванию омертвевших частиц кожи, осветляет кожу, делает менее заметными пигментные пятна. Кислоты, попадая на кожу, ослабляют связи между роговыми чешуйками и ускоряют их отшелушивание, а в ответ на стресс кожа запускает процесс обновления.

Чтобы сделать кислотный пилинг, из половинки лимона выдавите сок, добавьте 1 ст. ложку оливкового масла и перемешайте. Смочите салфетку и нанесите на лицо на 10 минут, периодически массируя и протирая кожу. Затем смойте теплой водой и с помощью влажной салфетки очистите лицо.

Смотрите видео, как работают кислотные пилинги:

  • Салициловый пилинг в домашних условиях

Салициловая кислота способствует отшелушиванию ороговевшей дермы, выведению наружу кожного сала, уничтожению бактерий. После процедуры улучшается циркуляция крови, усиливается регенерация тканей, уменьшаются прыщики, уходит краснота с кожи. В домашних условиях рекомендуется поверхностный пилинг кожи лица 2 раза в неделю. Очистительный курс рассчитан на 10 процедур.

Чтобы сделать салициловый салонный пилинг в домашних условиях, смешайте в чашке 1 таблетку аспирина, пол чайной ложки теплой воды, добавьте немного оливкового масла. На очищенную кожу лица и декольте нанесите состав по массажным линиям, избегая области вокруг глаз. Через 5 минут смойте водой и увлажните кожу кремом.

  • Медовый пилинг для лица дома

Еще одно излюбленное средство для очищения и омоложения кожи – медовый пилинг. Мед способен глубоко проникать в поры, обладает хорошим очищающим, подтягивающим, вяжущим и тонизирующим действием, питает и омолаживает кожу.

Чтобы сделать медовую маску пилинг для лица в домашних условиях, возьмите 1 ст. ложку жидкого меда. На заранее распаренную кожу лица аккуратно тонким слоем нанесите мед, не касаясь области под глазами и вокруг губ. Через 10 минут похлопывая кончиками пальцев по лицу, массажируйте и очищайте кожу. Затем умойтесь прохладной водой и нанесите тоник.

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