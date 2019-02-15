Как сделать массаж лица в домашних условиях: основные правила и техники

Массаж лица от морщин в домашних условиях можно проводить самостоятельно и без вреда

Массаж лица можно сделать самостоятельно Фото: freepik.com

Массаж лица – необходимая часть косметического ухода за кожей. Он помогает коже дышать, и тем самым противодействует застою крови, укрепляет ткань и мышцы, дольше сохраняет кожу гладкой, молодой и эластичной. Массаж не только улучшает кровообращение, снимает отечность и повышает тонус кожи, но также влияет на общее состояние организма и настроение. Легкий массаж можно делать самим – это отнимет у вас не больше 5-7 минут в день.

Каждый раз, когда мы наносим на лицо крем или протираем кожу тоником, мы невольно делаем самомассаж. Самое главное, чтобы движения следовали по кожным линиям и не были слишком сильными. Не растягивайте и не трите лицо, чтобы не травмировать кожу и не добавить себе лишних морщин. Если на лице есть гнойничковые высыпания, ожоги, трещинки или воспаления, массаж делать не стоит. Также не советуют лишний раз массировать кожу при повышенном росте волос на лице.

Кожные линии для массажа

Лоб: проходят от середины к вискам

проходят от середины к вискам Глаза: по верхнему веку – от внутреннего угла глаза к наружному, по нижнему – в обратном направлении

по верхнему веку – от внутреннего угла глаза к наружному, по нижнему – в обратном направлении Нос: от переносицы по "спинке" носа к его кончику и от "спинки" в обе стороны по направлению к ушам

от переносицы по "спинке" носа к его кончику и от "спинки" в обе стороны по направлению к ушам Щеки: от углов рта к слуховым проходам

от углов рта к слуховым проходам Подбородок: от середины по нижней челюсти к мочкам ушей

от середины по нижней челюсти к мочкам ушей Губы: от середины верхней губы к крыльям носа и верхней части уха

Если вы решили делать массаж лица, тщательно очистите лицо и нанесите питательный крем. Подождите минуту, чтобы он впитался, или промокните лицо салфеткой. После этого приступайте к массажу. Вы можете растереть немного эфирного масла в ладонях – это повысит эффект от массажа. Некоторые косметологи советуют не наносить никаких кремов на кожу перед тем, как начинать массаж, а просто чуть-чуть увлажнить его водой.

Как правильно делать массаж лица

Во время массажа слегка выдвиньте вперед подбородок и приоткройте рот. В таком положении кожа будет неподвижна и не растянется. Начните со лба. Массируйте кожу круговыми движениями – от середины лба к вискам. Повторите 3 раза.

Приложите ладони к середине лба и сделайте несколько горизонтальных движений по направлению к вискам. На секунду задержите руки и слегка надавите. Затем повторите движения в вертикальном направлении – от бровей к линии роста волос. Приступая к массажу век, будьте особенно осторожны. Закройте глаза. Прижмите подушечки безымянных пальцев к внутренним уголкам глаз.

Легкое круговое поглаживание тонизирует кожу, повышает ее эластичность. Растирание и легкие щипки снимают спазм, улучшает кровоснабжение, уменьшают боль и усиливают обменные процессы. Похлопывание помогает расслабить мышцы и уменьшить отек, позволяет крему лучше впитаться.

И запомните главное – прикосновения к коже должны быть нежными, легкими, скользящими, совершенно недопустимо сильное трение и натяжение.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать гимнастику для лица в домашних условиях. Сайт "Сегодня" также писал, как избавиться от синяков под глазами.

Смотрите видео о самых неординарных массажах Украины:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram