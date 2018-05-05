Как сделать щеки худыми без пластической операции: совет эксперта

Уменьшение щек – самая модная процедура среди светских львиц

Острые скулы – модный тренд. Фото: pixabay

Уменьшение щек – это сейчас самая модная процедура среди состоятельных красавиц. С внутренней стороны щек удаляют подкожный жир, чтобы те не казались пухлыми. Процедура совсем недешевая, но к пластическим хирургам выстраиваются длинные очереди. Косметологи, в свою очередь, говорят, что добиться желаемого эффекта можно без особых трат, поэтому совсем не обязательно ложиться под скальпель. Подробней в сюжете рассказывает корреспондент телеканала "Украина" Наталья Тимуршина.

"Наши девочки стараются быть похожи на каких-то моделей, актрис, у которых анатомически так сложилось форма лица, – говорит Андрей Петах, пластический хирург. – Порядок цифр такой: от 13 до 20 тысяч гривен. Мы также удаляем подкожный жир с лазером, чтобы подтянуть эту зону и придать щекам вид помоложе".

Против скальпеля – Светлана Вольнова. Светская львица, чтобы иметь идеальные скулы, прибегает к косметологической хитрости.

"Очень много сейчас инъекций различных, которые просто преображают лица! Конечно же, это дешевле чем пластическая операция", – говорит Светлана Вольнова, телеведущая.

Это подтверждает и врач-косметолог Владислав Васянович:

"Можно подчеркнуть скулу, среднюю треть, убрать жировые отложения в нижней трети. Такая коррекция лица стоит от тысячи гривен".

Напомним, стало известно, зачем на самом деле девушки делают пластические операции.