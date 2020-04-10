Как сделать тканевую маску без иголки и нитки

Понадобится футболка, бандана и ножницы

Несмотря на то, что ВОЗ до сих пор рекомендует носить маски только больным людям, в Украине нельзя выходить на улицу без масок. Иначе штраф. Но, что делать, если в аптеках нет одноразовых масок, а шить вы не умеете? Специально для таких людей Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил пошаговую инструкцию, как сделать маску с помощью ножниц, футболки или банданы (хлопчатобумажного платка).

Для изготовления тканевой маски из футболки вам понадобится: футболка и ножницы. Положите футболку на ровную поверхность. Вырежьте внизу ткань длинною 17-20 сантиметров. Из получившегося куска ткани вырежьте основу для маски – 15-17 см. В двух местах разрежьте место сгиба – это будут завязки. Все, маска готова.

Фото: Сегодня

Для изготовления тканевой маски из банданы (платка или куска хлопчатобумажной ткани) вам понадобится: бандана или любой платок (50Х50 см), ножницы, фильтр для кофе, 2 резинки для волос. Сложите бандану пополам, положите в центр обрезанный фильтр для кофе, сложите ее по сгибам сверху и снизу. Проденьте две удобные резинки для волос. Концы ткани сверните один в другой. Расправьте новоиспеченную маску.

Фото: Сегодня

Центр по контролю и профилактике заболеваний США напоминает, что ни одна маска не защитит от вируса. Все тканевые маски играют барьерную роль, они не дают попасть на лицо капелькам слюны при чихании и кашле больного человека.

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И помните про правила ношения тканевых масок:

Ткань должна быть качественной, не изменяться при стирке.

Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос.

Маска обязательно должна удобно крепиться за ушами или за головой, не вызывать дискомфорта.

Проверьте, что через тканевую маску можно удобно дышать

Тканевая маска обязательно должна иметь несколько слоев.

Напомним, ранее мы писали подробную статью о том, почему маска не защитит от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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