Как сделать тканевую маску без иголки и нитки
Понадобится футболка, бандана и ножницы
Несмотря на то, что ВОЗ до сих пор рекомендует носить маски только больным людям, в Украине нельзя выходить на улицу без масок. Иначе штраф. Но, что делать, если в аптеках нет одноразовых масок, а шить вы не умеете? Специально для таких людей Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил пошаговую инструкцию, как сделать маску с помощью ножниц, футболки или банданы (хлопчатобумажного платка).
Для изготовления тканевой маски из футболки вам понадобится: футболка и ножницы. Положите футболку на ровную поверхность. Вырежьте внизу ткань длинною 17-20 сантиметров. Из получившегося куска ткани вырежьте основу для маски – 15-17 см. В двух местах разрежьте место сгиба – это будут завязки. Все, маска готова.
Для изготовления тканевой маски из банданы (платка или куска хлопчатобумажной ткани) вам понадобится: бандана или любой платок (50Х50 см), ножницы, фильтр для кофе, 2 резинки для волос. Сложите бандану пополам, положите в центр обрезанный фильтр для кофе, сложите ее по сгибам сверху и снизу. Проденьте две удобные резинки для волос. Концы ткани сверните один в другой. Расправьте новоиспеченную маску.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США напоминает, что ни одна маска не защитит от вируса. Все тканевые маски играют барьерную роль, они не дают попасть на лицо капелькам слюны при чихании и кашле больного человека.
Модные маски – новый тренд. Смотрите в нашем сюжете:
И помните про правила ношения тканевых масок:
- Ткань должна быть качественной, не изменяться при стирке.
- Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос.
- Маска обязательно должна удобно крепиться за ушами или за головой, не вызывать дискомфорта.
- Проверьте, что через тканевую маску можно удобно дышать
- Тканевая маска обязательно должна иметь несколько слоев.
Напомним, ранее мы писали подробную статью о том, почему маска не защитит от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное