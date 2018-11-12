Как сделать живот плоским: эффективное упражнение на пресс от Марины Узелковой

Тренер шоу "Зважені та щасливі" показала, как укрепить мышцы живота

Марина Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Мышцы пресса можно подтянуть в домашних условиях. Для этого достаточно регулярно выполнять соответствующие упражнения и подкорректировать рацион питания.

Тренер шоу "Зважені та щасливі" 8-й Марина Узелкова на собственном примере показала, как сделать живот более подтянутым.

"Одно из моих любимых упражнений на пресс. Делайте по 20-30 повторений на каждую сторону, 3-4 круга", - подписала видео тренер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 31 Окт 2018 в 1:48 PDT

Оптимальное количество тренировок для пресса – 3-4 раза в неделю. Перед началом занятий важно разогреть все мышцы тела. Для этого нужно сделать общую зарядку: подойдут бег, прыжки, наклоны и т.д.

Ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. Она считает, что идеальный наставник должен иметь квалифицированное образование, уметь оказывать первую медицинскую помощь и мотивировать своего подопечного.

Напомним, ранее мы писали, какие танцы помогут вам получить идеальную фигуру. Сайт "Сегодня" также сообщал о тренере, который запретил целому городу кормить своего подопечного.