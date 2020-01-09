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Как снизить давление без таблеток: научный ответ

Доктор исследовала эффекты холодного отжима сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Как снизить давление без таблеток
Как снизить давление без таблеток
Фото: Pexels

Брусничный сок эффективно помогает снизить повышенное давление. Это выяснила магистр естественных наук Энн Кивимяки, передает Medical Xpress.

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В своей докторской диссертации Энн исследовала сердечно-сосудистые эффекты холодного отжима сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины в качестве питьевой жидкости в течение 8-10 недель на генетически гипертонических крысах.

В результате выяснилось, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Вместе с тем Кивимяки рассказала, что концентрированный сок благотворно влиял и на работе сосудов.

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"Эти экспериментальные данные нуждаются в данных сравнительных клинических исследований на здоровых людях со слегка повышенным артериальным давлением, которым в этот момент вместо лекарственной терапии давали бы рекомендации по питанию и образу жизни", – говорит Кивимяки.

Брусничный сок полезен для здоровья
Брусничный сок полезен для здоровья
Фото: stocksnap.io

Как пояснила Энн, в брусничном соке содержится много полифенолов, которые уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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