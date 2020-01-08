Как снизить риск семи видов рака: научный ответ

Людям необходимо заниматься от 2,5 до 5 часов в неделю умеренными физическими нагрузками

Как снизить риск развития рака Фото: stocksnap.io

Физическая активность снижает риск развития семи видов рака. Это выяснили американские ученые Национального института онкологии США, передает MedicalXpress.

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Ученые провели объединенный анализ девяти исследований, в которых приняли участие более 750 тысяч взрослых.

В результате исследования выяснилось, что рекомендуемые объемы физической активности в свободное время были связаны с более низким риском развития семи видов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрии, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Ученные отметили, что людям необходимо заниматься от 2,5 до 5 часов в неделю умеренными физическими нагрузками или от 1,25 до 2,5 часов – высокоинтесивными упражнениями. Это, по словам исследователей, уменьшит риск появления онкологических заболеваний.

Ранее мы уже сообщали, что рак груди занимает первое место среди других онкологических заболеваний женщин, причем заболеваемость постоянно растет. Стоит отметить, что не лишены риска заболеть раком молочной железы и мужчины, однако, свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины.

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