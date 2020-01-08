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Как снизить риск семи видов рака: научный ответ

Людям необходимо заниматься от 2,5 до 5 часов в неделю умеренными физическими нагрузками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
Как снизить риск развития рака
Как снизить риск развития рака
Фото: stocksnap.io

Физическая активность снижает риск развития семи видов рака. Это выяснили американские ученые Национального института онкологии США, передает MedicalXpress.

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Ученые провели объединенный анализ девяти исследований, в которых приняли участие более 750 тысяч взрослых.

В результате исследования выяснилось, что рекомендуемые объемы физической активности в свободное время были связаны с более низким риском развития семи видов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрии, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Ученные отметили, что людям необходимо заниматься от 2,5 до 5 часов в неделю умеренными физическими нагрузками или от 1,25 до 2,5 часов – высокоинтесивными упражнениями. Это, по словам исследователей, уменьшит риск появления онкологических заболеваний.

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Ранее мы уже сообщали, что рак груди занимает первое место среди других онкологических заболеваний женщин, причем заболеваемость постоянно растет. Стоит отметить, что не лишены риска заболеть раком молочной железы и мужчины, однако, свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины.

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