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Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Узнайте, как можно снять гель-лак в домашних условиях безопасно для ногтей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Как снять гель-лак в домашних условиях Фото: pixabay
Как снять гель-лак в домашних условиях
Фото: pixabay

Гель-лак очень популярен у современных модниц благодаря своему шикарному внешнему виду и полезному свойству держаться на ногтях намного дольше, чем обычный лак. Но даже такой красоте приходит свой срок, и перед многими девушками встает вопрос, как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях. Читайте наши советы по уходу за ногтями и удаляйте гель-лак правильно и безопасно.

Весенний маникюр
Весенний маникюр
Фото: ss.beauty.zone

Держится гель-лак на ногтях надежно и прочно, но вот и снимать его приходится сложнее, чем обыкновенный лак. Многие прибегают к услугам мастера в салоне. Но можно провести эту процедуру самостоятельно, сэкономив время и деньги. Главное знать секрет, как в домашних условиях снять гель-лак. Есть несколько способов, и мы рассмотрим каждый из них.

Как снять гель-лак в домашних условиях без фольги

Этот способ удаления красоты с ногтей применим только в экстренных случаях, когда нужно побыстрее избавиться от остатков гель-лака.

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Возьмите ацетоновое средство для снятия лака и налейте его в чашу, а затем погрузите в него ногти. Они должны отмокнуть в течение 7-10 минут. Когда гель-лак начнет отслаиваться, можно снять его с помощью апельсиновой палочки. А в конце процедуры смажьте руки кремом.

Недостаток такого метода избавления от гель-лака заключается в том, что в случае частого использования агрессивное средство для снятия лака иссушит ногти и кожу рук.

Как снять лак гель в домашних условиях: классический метод

Для данного метода снятия гель-лака предпочтительно использовать специальную жидкость. Но за неимением можно применить и ацетоновое средство.

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Подготовьте кусочки фольги размером примерно 4 см на 4 см. Нарежьте ватные спонжи на прямоугольники приблизительно по форме ваших ногтей. Смажьте кутикулу защитным маслом. Хорошенько пропитайте спонжи ремувером, положите на ногти и каждый палец плотно замотайте в фольгу. Через 10 минут спонжем снимите остатки лака. Затем отполируте поверхность каждого ногтя бафом.

Как снять лак гель в домашних условиях: с помощью пилки

Снять гель-лак с ногтей в домашних условиях также можно с помощью мягкой пилочки или фрезера, которым следует аккуратно спилить верхнее покрытие и цвет. Желательно применять фрезу, сделанную из высококачественной керамики. Такое устройство не нагревается, не имеет эффекта жжения и не повреждает натуральный ноготь. Чтобы не повредить ногтевую пластину, не нужно сильно нажимать на ноготь во время спиливания гель-лака.

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Источник: Сегодня
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