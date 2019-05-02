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Как соцсети влияют на наше психическое здоровье: ответ Ульяны Супрун

Глава Минздрава рассказала о влиянии лайков на психику человека

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Лайки в соцсетях давят на психику
Лайки в соцсетях давят на психику
Фото: freepik.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала в Facebook намерение Instagram скрывать лайки под постами ради психического здоровья пользователей.

"В последнее время эксперты много говорят о вреде социальных сетей для здоровья. К примеру, о том, что они делают людей более одинокими. Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, иногда наоборот влияет на ощущение одиночества в реальной жизни", – написала Супрун.

"Существует также множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования сетями. А именно появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже возникновение депрессии. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна", добавила глава украинского Минздрава. 

Как же лайки влияют на наше психическое здоровье?

Многие люди становятся зависимыми от соцсетей
Многие люди становятся зависимыми от соцсетей
Фото: freepik.com

  • Получить лайк – один из весомых мотиваторов любой деятельности во многих соцсетях. Лайки являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Впрочем, не только. Многие люди ищут ощущение поддержки, когда публикуют что-то в социальных сетях. 
  • Некоторые исследования показали, что инвестиция во взаимоотношения в виде того же лайка, увеличивает ощущение поддержки. Такие проявления внимания наиболее эффективны, когда адресованы от близких нам людей. 
  • В одном из опросов среди подростков Instagram признан платформой, имеющей наибольшее негативное влияние на психическое здоровье. Несмотря на то, что респонденты указали, что здесь они имеют достаточно пространства для самовыражения и самоидентификации, они считают, что эта социальная сеть связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием и страхом упущенных возможностей. В том числе они достаточно много переживали, сколько лайков получат их фото.
  • Фото в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания относительно своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке. Именно Instagram, где персональные фотографии занимают центральное место среди контента, сильно влияет на появление таких ощущений.
  • Ученые также отмечают, что такие "вознаграждения" как лайк или комментарий стимулируют выработку дофамина, как и другие приятные для нас вещи. Впрочем, в социальных сетях мы получаем как положительные, так и отрицательные "вознаграждения", что, безусловно, влияет на психическое здоровье. 
  • С сегодняшним развитием технологий трудно спрогнозировать, как будет меняться жизнь людей. Но относительно психического здоровья можно утверждать уверенно – общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости офлайн, имеют гораздо больше преимуществ.
  • Помните, иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости. Поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как научиться засыпать под музыку. "Сегодня" также писали, чем опасен сахар для здоровья.

Смотрите видео, кто из звезд игнорирует соцсети:

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соцсети Instagram Ульяна Супрун психическое расстройство
Источник: Сегодня
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