Как соцсети влияют на наше психическое здоровье: ответ Ульяны Супрун

Глава Минздрава рассказала о влиянии лайков на психику человека

Лайки в соцсетях давят на психику Фото: freepik.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала в Facebook намерение Instagram скрывать лайки под постами ради психического здоровья пользователей.

"В последнее время эксперты много говорят о вреде социальных сетей для здоровья. К примеру, о том, что они делают людей более одинокими. Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, иногда наоборот влияет на ощущение одиночества в реальной жизни", – написала Супрун.

"Существует также множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования сетями. А именно появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже возникновение депрессии. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна", добавила глава украинского Минздрава.

Как же лайки влияют на наше психическое здоровье?

Многие люди становятся зависимыми от соцсетей Фото: freepik.com

Получить лайк – один из весомых мотиваторов любой деятельности во многих соцсетях. Лайки являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Впрочем, не только. Многие люди ищут ощущение поддержки, когда публикуют что-то в социальных сетях.

Некоторые исследования показали, что инвестиция во взаимоотношения в виде того же лайка, увеличивает ощущение поддержки. Такие проявления внимания наиболее эффективны, когда адресованы от близких нам людей.

В одном из опросов среди подростков Instagram признан платформой, имеющей наибольшее негативное влияние на психическое здоровье. Несмотря на то, что респонденты указали, что здесь они имеют достаточно пространства для самовыражения и самоидентификации, они считают, что эта социальная сеть связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием и страхом упущенных возможностей. В том числе они достаточно много переживали, сколько лайков получат их фото.

Фото в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания относительно своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке. Именно Instagram, где персональные фотографии занимают центральное место среди контента, сильно влияет на появление таких ощущений.

Ученые также отмечают, что такие "вознаграждения" как лайк или комментарий стимулируют выработку дофамина, как и другие приятные для нас вещи. Впрочем, в социальных сетях мы получаем как положительные, так и отрицательные "вознаграждения", что, безусловно, влияет на психическое здоровье.

С сегодняшним развитием технологий трудно спрогнозировать, как будет меняться жизнь людей. Но относительно психического здоровья можно утверждать уверенно – общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости офлайн, имеют гораздо больше преимуществ.

Помните, иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости. Поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах.

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