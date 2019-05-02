Как соцсети влияют на наше психическое здоровье: ответ Ульяны Супрун
Глава Минздрава рассказала о влиянии лайков на психику человека
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала в Facebook намерение Instagram скрывать лайки под постами ради психического здоровья пользователей.
"В последнее время эксперты много говорят о вреде социальных сетей для здоровья. К примеру, о том, что они делают людей более одинокими. Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, иногда наоборот влияет на ощущение одиночества в реальной жизни", – написала Супрун.
"Существует также множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования сетями. А именно появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже возникновение депрессии. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна", добавила глава украинского Минздрава.
Как же лайки влияют на наше психическое здоровье?
- Получить лайк – один из весомых мотиваторов любой деятельности во многих соцсетях. Лайки являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Впрочем, не только. Многие люди ищут ощущение поддержки, когда публикуют что-то в социальных сетях.
- Некоторые исследования показали, что инвестиция во взаимоотношения в виде того же лайка, увеличивает ощущение поддержки. Такие проявления внимания наиболее эффективны, когда адресованы от близких нам людей.
- В одном из опросов среди подростков Instagram признан платформой, имеющей наибольшее негативное влияние на психическое здоровье. Несмотря на то, что респонденты указали, что здесь они имеют достаточно пространства для самовыражения и самоидентификации, они считают, что эта социальная сеть связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием и страхом упущенных возможностей. В том числе они достаточно много переживали, сколько лайков получат их фото.
- Фото в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания относительно своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке. Именно Instagram, где персональные фотографии занимают центральное место среди контента, сильно влияет на появление таких ощущений.
- Ученые также отмечают, что такие "вознаграждения" как лайк или комментарий стимулируют выработку дофамина, как и другие приятные для нас вещи. Впрочем, в социальных сетях мы получаем как положительные, так и отрицательные "вознаграждения", что, безусловно, влияет на психическое здоровье.
- С сегодняшним развитием технологий трудно спрогнозировать, как будет меняться жизнь людей. Но относительно психического здоровья можно утверждать уверенно – общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости офлайн, имеют гораздо больше преимуществ.
- Помните, иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости. Поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах.
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